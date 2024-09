Virginia Fonseca: Entenda o tratamento que ela fez na maternidade

Virginia Fonseca apareceu sendo colocada em uma câmara hiperbárica após o nascimento do terceiro filho. Saiba para que o tratamento funciona

A influenciadora digital Virginia Fonseca está enfrentando desafios com sua recuperação após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. O bebê veio ao mundo no domingo, 8, em uma maternidade de Goiânia. Depois disso, a mãe relatou que está com fortes dores de cólicas no útero. Por isso, os médicos decidiram coloca-la em um tratamento na câmara hiperbárica.

Nas redes sociais, ela mostrou uma imagem de quando estava entrando no tubo do tratamento. “Quem falou que o terceiro parto era mais de boa, mentiu muito! As dores e cólicas que estou sentindo no útero são uma coisa... Não consigo nem respirar de tanta dor. Estou mal. Está difícil”, disse ela.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica é feito com o paciente respirando oxigênio puro (100%) enquanto também fica a uma pressão de 2 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar e dentro de uma câmara hiperbárica.

O tratamento tem o benefício de aumentar a quantidade de oxigênio que é transportado pelo sangue, o que faz efeitos terapêuticos, como combate a infecções, melhora a cicatrização de feridas crônicas e agudas e potencializa a ação de alguns antibióticos. O uso da câmara é indicado para vários tipos de problemas de saúde, desde lesões em várias partes do corpo até a recuperação após procedimentos de cirurgia.

De acordo com o site Tua Saúde, da Rede D’Or, a câmara hiperbárica não é recomendada para pessoas com pneumotórax, doenças pulmonares, pressão alta não controlada, alterações na glicose e com uso de marcapassou ou insuficiência cardíaca congestiva.

Vídeo do nascimento de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores neste domingo, 8, ao apresentar seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela e o marido mostraram um vídeo do dia do nascimento do herdeiro com imagens do rosto dele.

No vídeo, a família apareceu reunida na maternidade para a chegada do bebê, incluindo os avós e amigos. Além disso, eles exibiram imagens do parto cesariana e os primeiros momentos do bebê.

"Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Ze Leonardo!! Você é LINDO e sua família está feliz demais com sua chegada meu amor", disse ela.