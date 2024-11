Viih Tube e Eliezer emocionam nas redes sociais com vídeo do parto de Ravi

Viih Tube deu a luz a Ravi na segunda-feira, dia 11 de novembro, e precisou passar alguns dias internadas por complicações no parto

Neste domingo, 17, Viih Tube e Eliezer emocionaram seus seguidores ao compartilharem um vídeo do parto de Ravi , que nasceu na última segunda-feira, 12. Vale lembrar que o pequeno é o segundo filho do casal, que já são pais de Lua Di Felice, de 1 ano.

Viih contou em suas redes sociais que tentou por 19 horas ter um parto normal, mas não foi possível. Ela passou por uma cesariana de emergência e explicou que teve "intercorrências", que levaram a influenciadora para UTI. A empresária recebeu alta hospitalar no último sábado, 16.

O vídeo, publicado nas redes sociais do casal, mostra momentos íntimos e emocionantes do nascimento do bebê. "O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família", iniciaram.

"Depois desse dia, vieram dias que eu não imaginava, dias difíceis, eu tive muito medo, ficava pensando na minha família em casa, querendo estar lá e hoje que estou aqui, eu só sei agradecer todos os dias! Me ensinou muito sobre gratidão! Eu só sei ser feliz, só sei agradecer! Obrigada meu Deus, por cuidar da minha família!", continuaram.

“Minha mãe e meu esposo que sem eles eu não teria conseguido passar por tudo que passei nessa 1 semana!E a vocês, que mandaram mensagens positivas e torceram pela minha melhora. Já estou ótima em casa com minha família!”, acrescentou Viih Tube ao final.

Eliezer desabafa sobre noite agitada com Ravi

Como é de se esperar, as noites com um recém nascido não são nada fáceis, e os papais que o digam. Em seu Instagram Stories, o ex-BBB compartilhou um vídeo em que mostra a esposa sentada em uma poltrona e desabafou sobre a noite agitada com o pequeno.