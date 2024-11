Preta Gil recebe visita surpresa de Thiaguinho no hospital e especialista reforça a importância do afeto

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como reage um paciente, como Preta Gil, que luta contra um câncer, diante de demonstrações de afeto

A cantora e apresentadora Preta Gil (50) revelou, por meio das redes sociais, que precisou voltar ao hospital na segunda-feira (11), menos de 24 horas depois de anunciar a alta médica, após ter passado por uma cirurgia devido a cálculos renais, que obstruíram o cateter que ela precisa usar durante o tratamento. A artista ainda mostrou o momento em que o pagodeiro Thiaguinho (41) fez uma surpresa para ela com uma visita ao hospital onde está internada. Feliz com a presença do pagodeiro, na última terça-feira, 13, a famosa escreveu: "Ele veio me ver. Te amo, Thiaguinho!".

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como reage um paciente que luta contra um câncer, que está vulnerável a tanta dor física e emocional, diante de demonstrações de afeto e carinho. “Quando a gente está passando por qualquer fase difícil, por qualquer fase de vulnerabilidade, o que faz diferença é a gente se sentir importante para outra pessoa, receber afeto e perceber o quanto as pessoas são gratas por terem a gente. Não existe força maior do que a força da importância, da atenção, da utilidade”, salienta.

“Se a gente parar para pensar, é a única força motriz que rege o comportamento de um bebê recém-nascido. Ele vai se sentindo importante mediante a atenção, mediante ao afeto, mediante aos cuidados dos provedores, dos pais, e dos cuidadores. E é isso que faz uma criança crescer se sentindo importante, se sentindo amada, tendo uma boa autoestima. Então, é como se fosse essa atenção, esse cuidado; é como se fosse um combustível, um combustível da alma mesmo. Às vezes, a gente não tem como tirar a dor, a doença, mas a nossa presença, o nosso afeto, com certeza, reabastece a pessoa que está passando por um momento de dificuldade”, completa a especialista.

No vídeo publicado por Preta no Instagram, Thiaguinho aparece atrás de uma parede fazendo sinais com a mão para que ela descobrisse quem era o visitante.

SOBRE A RECENTE INTERNAÇÃO:

Preta Gil voltou a ser internada menos de um dia após receber alta médica após uma cirurgia. Ela disse que retornou ao hospital porque sentiu dor nos rins. “Ontem, postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital. Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico, e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa”, disse a cantora.

Em janeiro de 2023, a artista anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, indicando que começaria o tratamento logo em seguida. Embora tenha passado por percalços, a artista se recuperou bem da última etapa do tratamento: uma cirurgia feita sete meses depois da descoberta, com duração de 14 horas, na qual retirou o tumor e também o útero.

Leia também:Médico explica efeitos colaterais de Preta Gil em meio a tratamento contra câncer

VEJA PUBLICAÇÃO DE PRETA GIL NO INSTAGRAM: