Internada novamente após uma cirurgia nos rins, Preta Gil celebrou a visita surpresa que recebeu do cantor Thiaguinho; confira

Menos de 24 horas após anunciar a alta médica de uma cirurgia para remover cálculos renais, a cantora Preta Gil precisou retornar ao hospital na última segunda-feira, 11. Ainda assim, não ficou sem o apoio das pessoas queridas. Nesta terça-feira, 12, Preta usou as redes sociais para celebrar a visita surpresa de um amigo especial: o cantor Thiaguinho.

"Ele veio me ver. Te amo, Thiaguinho!", escreveu ela nos Stories, em que surgiu alegre com a presença do pagodeiro.

Para quem não acompanhou, Preta Gil, que já havia recebido alta após realizar uma cirurgia nos rins, precisou retornar ao hospital na segunda-feira, 11, devido a dores locais. A cirurgia não tem ligação com o câncer. Ela retomou o tratamento contra a doença em agosto deste ano, logo após exames de rotina apontarem quatro novos tumores em seu corpo. No entanto, por causa do procedimento recente, a famosa precisou interromper a quimioterapia.

Confira registros da visita de Thiaguinho:

Preta Gil recebe apoio do filho no hospital após nova internação

Preta Gil tem recebido bastante apoio e carinho de amigos e familiares desde que retomou o tratamento contra o câncer. Na última segunda-feira, 11, ela passou a noite na unidade de saúde bem acompanhada.

Em suas redes sociais, Preta revelou que o filho, Francisco Gil, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Otávio Muller, dormiu ao seu lado no hospital. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa publicou uma foto do herdeiro já no quarto, deitado em uma cama ao lado da sua.

"Meu bebê vai dormir comigo hoje. Boa noite!", escreveu a cantora na legenda da publicação. Mais cedo, logo após a nova internação, Preta Gil explicou que precisará passar mais alguns dias no hospital por recomendações médicas. Veja o registro de Preta e Francisco.