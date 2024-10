Vera Viel revela como está em casa após cirurgia: 'Cuidado'

Após dias de cirurgia de retirada de tumor e alta do hospital, Vera Viel revela como estão seus dias em casa antes de segunda etapa de tratamento

Nos últimos dias, a esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, retornou para casa após passar pela cirurgia da retirada do tumor raro e maligno de sua coxa esquerda. Surpreendendo os médicos com sua recuperção, a famosa contou nestes sábado, 19, como está se sentindo.

Prestes a começar a segunda etapa do tratamento após ser diagnosticada com o tumor Sarcoma Sinovial, a modelo contou que está tendo ótimos dias em seu lar ao lado do esposo, de suas três filhas, parentes e funcionários.

"Deus tem cuidado de mim a cada dia, meus dias pós cirurgia têm sido bons e perfeitos de gratidão o tempo todo, com muito amor. Bom sábado", escreveu em sua rede social logo ao acordar para atualizar seus seguidores.

Para quem não viu, Rodrigo Faro postou o vídeo do momento emocionante de quando Vera Viel retornou para mansão deles. Chorando, ela apareceu no carro muito comovida com sua boa recuperação na primeira etapa do tratamento.

Já em sua casa, a esposa do apresentador recebeu a visita de sua mãe e compartilhou o momento especial também em sua rede social. "Visita da minha mãezinha, Joana. Estava esperando por esse beijo", contou.

Vera Viel revela diagnóstico

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

Após um dia da retirada do tumor, ela celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro comoveu ao mostrar como celebraram a data em família no local. Nesta quarta-feira, 16, a modelo recebeu alta e o marido comemorou o momento.