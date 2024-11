Ana Paula Siebert encontra ex-esposa de Roberto Justus em evento

Em evento, Ana Paula Siebert encontra ex-esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman, que é a mãe de Fabiana Justus; veja o clique

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, encontrou a mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, em um evento nesta quinta-feira, 31, em São Paulo. As duas foram comemorar o aniversário de um amigo em comum e acabaram se econtrando.

Mais uma vez, a atual do empresário mostrou que se dá muito bem com as exs dele. Essa não é a primeira vez que Ana Paula Siebert faz questão de tirar foto com a mãe de sua enteada. Meses atrás, ela postou um clique com ela no aniversário de Fabiana.

Na ocasião, a mãe de Vicky Justus falou sobre sua relação com a primeira esposa de Roberto Justus. "Amo", escreveu sobre o sentimento que tem por Sacha.

Vale lembrar que Sacha Chryzman ficou casada com Roberto Justus por nove anos de teve dois filhos com ele. Além de Fabiana, eles tiveram o mais velho, Ricardo Justus, o primeiro herdeiro do empresário.

Mãe de Fabiana Justus impressiona com beleza e look na festa da filha

A mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, impressionou ao surgir deslumbrante na grande festa da filha nos últimos dias. Para o momento mais que especial, que celebrou não apenas os 38 anos de sua herdeira com Roberto Justus, mas também a vitória dela após o tratamento contra o câncer, a loira elegeu um look arrasador.

A ex-esposa do empresário então surpreendeu ao surgir com um vestido brilhante, curto e decotado. Além da peça metalizada, Sacha colocou joiais, sandálias e uma bolsa de corrente de couro. Em sua rede social, ela postou os cliques muito feliz com a filha, seus netos, a nora Fran Justus, e até a atual esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Além de posar ao lado de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. Veja as fotos do momento aqui!

