Maria Rebello mostra atitude do neto, filho de João Rebello, em meio a luto

A atriz Maria Rebello usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 01, para compartilhar uma foto de seu neto, Branco, filho de João Rebello Fernandes

A atriz e diretora Maria Rebello usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 01, para compartilhar uma foto de seu neto, Branco, filho de João Rebello Fernandes, que foi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia, aos 45 anos, na última quinta-feira, 24.

Na imagem compartilhada, o rapaz apareceu segurando flores. "Esse é meu neto, Branco João Rebello, filho do João. Mesmo com toda dor por seu pai, me trouxe flores! Eu te amo, estarei com você pra sempre", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Rebello (@rebellomaria)

Mãe lamenta sepultar João Rebello no aniversário da morte de Jorge Fernando

No último domingo, 27, Maria Rebello usou suas redes sociais para desabafar na data em que completa cinco anos da morte de seu irmão, o ator e diretor Jorge Fernando, e dia do sepultamento de seu filho, João Rebello Fernandes.

Em uma publicação no feed no Instagram, ela compartilhou fotos dos dois. "Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando…", iniciou.

"Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia", continuou. Em seguida, ela divulgou a nota oficial da polícia da Bahia sobre o caso.

"A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição", diz o texto.

Leia também: João Rebello: Investigação aponta morte por engano de ex-ator mirim