Renan Motta faz balanço sobre No Rancho Fundo e comenta romance com personagem de Isis Broken

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Renan Motta fala sobre trabalho em No Rancho Fundo e revela novos passos na carreira

Renan Motta (37) avalia sua passagem por No Rancho Fundo como um presente que chegou na hora certa. O último capítulo da novela de Mário Teixeira (56) será levado ao ar nesta sexta-feira, 1º, e reserva boas surpresas aos fãs. Para o ator, o trabalho superou as expectativas.

Em entrevista à CARAS Brasil, o intérprete do Guarda Marconi faz balanço da exibição da trama sertaneja no faixa das seis, fala da parceria com a atriz Ísis Broken (30) e revela próximos passos em sua carreira.

"Fazer No Rancho Fundo foi um presente muito grande! Um texto extremamente rico e potente, Mário Teixeira é genial, então todos nós do elenco ficamos maravilhados com as cenas, além de nos divertirmos muito! Uma novela que nos permite brincar e estar ao lado de tanta gente que crescemos admirando, as expectativas sempre foram as melhores!", conta.

O baiano fala da importância das novelas fora do eixo Rio-São Paulo e ressalta como No Rancho Fundo cumpriu o papel de mostrar histórias de pessoas de outras culturas em lugar de destaque, como por exemplo, na TV aberta (Globo) e nas plataformas digitais (Globoplay).

"O Nordeste, como qualquer outra região, quer se ver nas telas, quer se enxergar nos personagens. Então, as pessoas se identificam, aqueles personagens somos nós, nossos familiares, amigos e conhecidos, com nosso jeito de ser, falar e viver. Não à toa, a audiência é ótima, porque cria de fato uma conexão com os telespectadores!", comemora.

"O Nordeste, de modo geral, sempre foi um polo cultural muito rico. Vejo que estamos avançando muito em representatividade e proporcionalidade. No Rancho Fundo e outros produtos mostram que é possível e, acima de tudo, necessário beber dessas histórias, desses lugares e personagens, buscando cada vez mais nossa diversidade!", completa.

Novos projetos e parceria com Ísis Broken

Motta, que neste ano completa duas décadas de carreira, celebra cada novo personagem conquistado. Após No Rancho Fundo, ele vai se dedicar ao cinema, mas faz mistério sobre os novos trabalhos. "Estou começando alguns projetos de cinema na Bahia. São dois longas, projetos que tenho um carinho muito grande. Ainda não posso falar muito, mas tenho certeza de que vocês vão amar", revela.

"Acabei de "nascer" para a arte, mas tem sido uma jornada de muito aprendizado, muito teatro, muita dedicação! A gente abre mão de muita coisa para seguir nessa profissão. Eu sou grato a quem veio antes, abrindo portas para que hoje minha geração possa sonhar em seguir essa carreira. Então, minha avaliação é que valeu a pena seguir acreditando com muita responsabilidade e sonhando alto!", reflete.

Antes de concluir mais uma etapa da carreira com a exibição do último capítulo de No Rancho Fundo, Renan Motta celebra o beijo entre sua personagem com a de Ísis, uma atriz e mãe trans que está fazendo história nas telinhas.

"É extremamente importante naturalizar e entender que todos nós temos direito a amar, se sentir desejada! Isso significa que aos poucos caminhamos para um lugar de desconstrução e naturalização do amor, do afeto pra quem sempre esteve à margem disso. trocar com a Isis foi um prazer. Ela brilha!", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE RENAN MOTTA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renan Motta (@orenanmotta)

Leia também:Heloísa Honein celebra No Rancho Fundo, revela planos e fala sobre desafios: 'Extremamente difícil'