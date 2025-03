Com infecção pulmonar, Roque surge em cadeira de rodas e agradece aos Abravanel

O ex-assistente de palco de Silvio Santos, Roque, de 87 anos, recebeu o diagnóstico em outubro do ano passado; estado de saúde dele segue estável

Nesta terça-feira, 26, o ex-assistente de palco do apresentador Silvio Santos (1930-2024), Gonçalo Roque, de 87 anos, surgiu em uma cadeira de rodas em foto publicada pela mulher dele, Janilda Nogueira. Na imagem, publicada no perfil do Instagram dela, ele agradeceu à família Abravanel.

“Eu com a minha assistente técnica de enfermagem. Só para dizer que estou bem. SBT, obrigado por toda a assistência. Rebeca, Patrícia e Daniela Abravanel”, escreveu Roque na foto.

O que aconteceu?

Em outubro, Roque foi internado no Hospital São Luiz, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, e diagnosticado com uma infecção pulmonar. Em nota, o hospital informou que Roque segue estável, acordado e sem o uso de aparelhos.

Não há previsão de alta e ele deve continuar com o acompanhamento da equipe de cardiologia da unidade de saúde.

Mensagem a Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos, que acompanhou Roque em sua trajetória no SBT, morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

Na época, Roque compartilhou fotos com o apresentador e escreveu uma sincera mensagem a ele. Confira:

"Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas."

"Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa."

"Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário."

"Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado.", encerrou.

