Cantor Netinho raspa o cabelo e fica careca durante luta contra o câncer

Aos 58 anos, o cantor Netinho enfrenta o câncer e toma a decisão de raspar todo o cabelo ao ver os fios caindo por causa do tratamento

O cantor Netinho, de 58 anos, tomou a decisão de raspar o cabelo durante o tratamento contra o câncer. Nesta quarta-feira, 26, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais e apareceu careca para mostrar seu novo visual.

O artista contou que seu cabelo começou a cair ao iniciar o tratamento contra a doença e decidiu raspar tudo de uma vez. "Sabendo que, neste tipo de tratamento que eu faço o cabelo cai todo e depois volta a nascer, começou a cair anteontem e eu meti logo a máquina. Zerei e agora é esperar voltar a crescer”, afirmou ele.

Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Ele ficou internado em um hospital de Salvador ao sentir dores nas costas e dificuldade para andar antes do diagnóstico. Atualmente, ele já iniciou o tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes do protocolo médico.

No passado, o cantor já teve outros desafios com a saúde. Ele precisou realizar três cirurgias cerebrais e também já foi internado com sangramento no fígado, além de ter outras dores.

Carreira de Netinho

Ernesto de Souza Andrade Júnior, mais conhecido como Netinho, nasceu em 12 de julho de 1966, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Aos 10 anos, mudou-se com sua família para Salvador, onde começou a se envolver com a música e a desenvolver sua carreira. Com 14 anos, recebeu de sua mãe seu primeiro violão, e aos 16, ingressou no curso de Engenharia Civil na Universidade Católica do Salvador. Durante essa fase, conciliava os estudos com apresentações em escolas e logo passou a se apresentar em bares, tocando MPB e Bossa Nova.

Em 1984, conheceu o Carnaval ao desfilar como folião no Bloco Beijo, ainda comandado por Luiz Caldas & Banda Acordes Verdes. Em 1987, soube que o 'pai do axé' deixaria o grupo e foi convidado para um teste para ocupar sua vaga. Em 1988, Netinho estreou como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador e, no mesmo ano, conquistou o Brasil com o sucesso "Beijo na Boca". Outros hits seguiram, como "Estrela Primeira", "Barracos" e "A Vida é Festa".

O maior marco de sua carreira, no entanto, foi "Mila", um dos maiores símbolos do axé music, lançado em 1996, três anos após Netinho iniciar sua trajetória solo. Ao longo dos anos, tornou-se ícone nacional e ajudou a popularizar o gênero em vários países, com apresentações em lugares como Itália e Chile.

Além da carreira musical, Netinho se destacou como empresário, fundando um grande estúdio de gravações e mixagem no Rio de Janeiro, onde gravaram artistas renomados como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Laura Pausini e Lenny Kravitz. Ele também criou um selo dedicado a lançar novos talentos da música baiana.

