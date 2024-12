Quais cuidados Vera Viel deve ter na reta final da radioterapia? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra esclarece sobre a radioterapia e analisa caso da apresentadora Vera Viel

Em tratamento contra um tumor na coxa do tipo sarcoma sinovial desde outubro deste ano, a modeloVera Viel(49) caminha para a reta final de sua radioterapia. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre a radioterapia e dá mais detalhes dessa nova fase de tratamento da modelo.

No último sábado, 07, o apresentador Rodrigo Faro (51) revelou que Vera está perto de finalizar as sessões. O comunicador mencionou que sua esposa está com data prevista para fazer a última sessão de radioterapia no dia 25 de dezembro, natal.

O Dr. Jorge Abissamra relembra que Vera Viel e Rodrigo Faro foram muito perspicazes e se atentaram aos mínimos detalhes para procurar um médico, e isso foi fundamental para salvar a vida da modelo e diagnosticar rápido a doença.

"Pela lesão ter sido diagnosticada precocemente, ela conseguiu operar e agora está fazendo radioterapia como forma de evitar que a doença volte". O Dr explica que o tipo de câncer de Vera Viel pode ser confundido com outras condições benignas.

"Os sarcomas geralmente se confundem com uma doença benigna, aparecendo um caroco ou nódulo em alguma parte do corpo, dor local ou limitação de movimento, condição comum a qualquer patologia muscular. Segundo ela, as aulas de Muay Thai ocasionaram um hematoma na lesão que já existia e isso chamou a atenção para procurar um médico", explica.

QUAIS OS CUIDADOS NA RETA FINAL?

O oncologista menciona que a radioterapia a que Vera Viel está se sujeitando é para evitar que a doença volte após a cirurgia de retirada do tumor. O Dr. Jorge reforça que essa forma de tratamento não costuma causar grandes efeitos colaterais.

"A orientação é que fique 6 meses sem tomar sol no local após o tratamento e com boas respostas e chances de cura", finaliza o Dr. Jorge Abissamra.

Leia mais em: Vera Viel se prepara para começar radioterapia e médico faz alerta para cuidados

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: