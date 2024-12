Fátima Bernardes e Sandra Annenberg curtem dia com as amigas em clima natalino

Já em clima de Natal, Fátima Bernardes e Sandra Annenberg aproveitaram uma tarde ao lado das amigas e não deixaram de posar com o Papai Noel

Fátima Bernardes e Sandra Annenberg curtiram a tarde desta segunda-feira, 9, na companhia das amigas. Aproveitando o clima natalino, o grupo surgiu sorridente no Instagram ao posar em foto com o Papai Noel.

"Mais uma com o bom velhinho. Hoje, com amigas de muitas décadas. A gente sempre se diverte juntas", escreveu Fátima na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "As divas reunidas!", ressaltou uma seguidora. "Saudade dessas duas [Fátima e Sandra] trabalhando juntas", confessou outra. "Fátima, essa tua energia é contagiante e inspiradora!!", declarou mais uma.

Vale lembrar que a dupla de jornalistas apresentou o Fantástico lado a lado entre 1993 e 1997. Na sequência, Fátima passou anos na bancada do Jornal Nacional e migrou para o entretenimento. Já Sandra ficou a frente do Jornal Hoje e, atualmente, comanda o Globo Repórter.

Ainda nesta semana, Annemberg usou as redes sociais para compartilhar que fez uma tatuagem especial. A jornalista desenhou uma peça de xadrez e explicou que se trata de uma homenagem para seu pai. "Uma homenagem ao meu pai, um apaixonado pelo jogo de tabuleiro. Perguntei a ele qual peça ele mais gostava. Ele respondeu de pronto: 'A rainha!'. Para meu espanto, que retruquei: 'Achei que era o rei'. Ele disse: 'O rei é um bobão, não faz nada. A rainha é quem manda em tudo e ganha o jogo!'", disse ela na ocasião.

Fátima Bernardes e os pais têm encontro especial em passeio

A apresentadora Fátima Bernardes teve um encontro especial no domingo, 08, ao passear com os pais, Eunice e Amâncio, em um shopping no Rio de Janeiro. Durante a passagem no local, eles viram o papai noel e resolveram tirar uma foto com ele.

A jornalista então pediu para o senhor o registro e se surpreendeu ao saber que ele começou a se vestir para data após participar de seu programa Encontro Com Fátima Bernardes. A comunicadora então contou melhor a coincidência para os seguidores.

"Hoje depois de almoçar com meus pais no shopping, vimos o Papai Noel e pedi uma foto. Pra minha surpresa, ele me contou sua história. Foi no Encontro, há muitos anos, que ele vestiu essa roupa pela primeira vez para participar de um ação no palco. De lá pra cá, a vida mudou e anualmente ele encarna o Papai Noel. Adorei esse reencontro e saber como tudo começou", disse a famosa. Veja o registro da família!