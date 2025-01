Psicóloga faz alerta e explica como psicológico de Preta Gil pode ser afetado: ‘Impacto’

Cantora Preta Gil desabafou sobre dificuldades no pós-operatório

Internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Preta Gil tem atualizado os fãs sobre sua recuperação após ser submetida a uma cirurgia delicada que durou 21 horas. Em dezembro do ano passado, a cantora fez a operação como parte do tratamento contra um câncer de intestino que teve remissão.

Em 2023, a cantora tratou a doença e foi considerada curada. No entanto, após exames de monitoramento, foi detectado que o câncer retornou em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e uma metástase no peritônio.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Larissa Fonseca explica que o psicológico da cantora pode ser impactado com a fase que ela vive. O apoio dos fãs e as interações feitas nas redes sociais são importantes para o fortalecimento da apresentadora.

"Enfrentar uma cirurgia de grande porte vai trazer um impacto significativo no psicológico, ainda mais com esse histórico de uma cirurgia seguida de outra depois de pouco tempo. A recuperação acaba sendo prolongada e pode gerar sentimentos de vulnerabilidade, de ansiedade, medo e frustração pelas limitações físicas, pelas dificuldades que ela vai passar novamente", explica.

"O tempo necessário para essa recuperação, ela também pode desencadear algumas alterações relacionadas à tristeza, à impaciência, alterações de humor, pode trazer uma certa irritabilidade ou um baixo tolo emocional, que a pessoa pode se sentir, inclusive, distante da sua rotina, mudanças. E é claro, relacionada a essa identidade que ela já está configurando relacionado à doença, porque ela já está vindo com esse histórico há algum tempo", complementa.

Nesta semana, Preta usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre sua saúde. A cantora desabafou sobre o quão difícil tem sido o pós-operatório, mas destacou esperança e fé de que tudo vai ficar bem com ela.

"Olá, meus amores! Estou aqui, no hospital, me recuperando da cirurgia. Foi uma cirurgia muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil. Eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando o meu máximo para ficar bem", disse.

Fonseca explica que essa comunicação com as pessoas que gostam da artista é importante no seu processo de recuperação e da busca pela cura. "É uma forma terapêutica de conseguir se conectar e ter um apoio maior quando ela ver esse apoio dos fãs. Então, compartilhar emoções pode auxiliá-la a ter mais forças, que é o que ela está precisando. Só precisa ter um cuidado, porque existem os haters e o cancelamento", conclui.

