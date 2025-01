Psicóloga explica como lidar com a separação após término dos campeões do Ilhados com a Sogra

Em entrevista à CARAS Brasil, Letícia de Oliveira ressalta a importância de ressignificar vivências negativas após separação de Camila Kashiura e Miguel Filpi vir à tona

Campeões da segunda temporada do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, Camila Kashiura e Miguel Filpi anunciaram o fim do casamento, por meio das redes sociais, na última sexta-feira, 17. O agora ex-casal foi o grande vencedor do programa junto com Celina, mãe da influenciadora digital. De acordo com Camila, o casal decidiu terminar o relacionamento em novembro de 2024 e, desde então, houve uma tentativa de reconexão, o que não deu certo. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como é possível enfrentar o fim de uma relação e recuperar o amor-próprio ao mesmo tempo em que lida com o coração partido.

“Todo fim de relacionamento é vivido similarmente a uma morte, a um luto. A pessoa passa pelas etapas: raiva, dor, tristeza, negação, barganha – exemplo: eu quero, de qualquer maneira, um pouco daquilo que já tive – para depois ela conseguir ressignificar e superar. Então, o que eu recomendo é que a pessoa, neste primeiro momento, aceite a dor, porque nenhum relacionamento é só ruim. E a gente não sofre por um trecho, a gente sofre pela perda do todo. Vamos pensar que você foi demitido de um trabalho. Você podia ter um chefe chato, mas você tem uma história naquela empresa. E as pessoas não levam para essa forma a questão do relacionamento amoroso. Elas olham para os últimos acontecimentos e baseiam o conselho de sofrer ou não sofrer baseado nisso”, pontua a especialista.

“Então, aceitar a dor, os momentos de sofrimento e tentar ficar acompanhar, tentar se desconectar de qualquer tipo de estímulo que te lembre e te faça continuar vivendo como se você ainda estivesse com a pessoa. Por exemplo, a rede social. Se você puder silenciar, bloquear, se desvencilhar, desvincular das pessoas – não porque você não tem consideração por elas, ou raiva – mas porque você precisa tocar a sua vida. E para tocar a vida, a gente precisa de uma página em branco. Aceitar que é um processo que leva tempo, que tem altos e baixos, mas como qualquer processo, quando a gente se dá conta, a gente já passou pelas maiores dificuldades”, completa Letícia.

DECLARAÇÃO DE CAMILA SOBRE O ROMPIMENTO

“Não, eu e o Miguel não estamos mais juntos. O programa foi gravado mais ou menos um ano atrás. Em um ano, gente, acontece muita coisa na vida das pessoas, um ano muda muita coisa. Não é fácil, relacionamentos não são fáceis”, disse ela, por meio de um vídeo publicado no Instagram.

“Nada do que vocês viram sobre o nosso relacionamento foi mentira, foi tudo muito verdadeiro, tudo muito sincero. Teve e tem muito amor, muito carinho, muito respeito. Mas a vida é difícil, casamentos são difíceis”, continuou a influenciadora, acrescentando que os dois passavam por uma “onda de problemas”. “Nós temos o gênio um pouco forte, nós temos criações muito diferentes, personalidades muito diferentes, isso impacta muito”, afirmou.

Já Miguel compartilhou o vídeo da ex nos stories e declarou: “A Cá deixou tudo bem explicadinho no vídeo, não preciso acrescentar nada. Como ela disse: seguiremos nossos caminhos separados. Existe muito amor, carinho e respeito, e não houve nenhum ‘erro’ de nenhuma das partes. A vida aconteceu e nos atravessou”.

O trio ganhou R$ 500 mil com o programa e Miguel garantiu que o valor será repartido igualmente entre os três.

