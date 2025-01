Especialista analisa fase de luto de Marieta Severo: ‘Espaço para se reconectar’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira analisa reflexão de Marieta Severo sobre luto após a morte do marido Aderbal Freire-Filho

Há poucos anos, Marieta Severo (78) viveu a dor de enterrar o marido, o diretor teatral Aderbal Freire-Filho. Ele morreu aos 82 anos, em agosto de 2023, em decorrência das complicações do AVC que sofreu em 2020. Recentemente, a atriz fez uma reflexão sobre a doença do marido e o luto, ao Jornal O Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira analisa o caso. “Espaço para se reconectar”, ressalta.

Antes de morrer, Aberbal adoeceu em decorrência do AVC e a família enfrentou desafios com a saúde dele. “Os três últimos anos foram dolorosos. Quando o Aderbal saiu do hospital, montei um mini-hospital aqui em casa. Ele fazia fisioterapia, melhorou, aí vieram outros episódios e dois anos barra-pesada até a perda dele”, disse a artista.

“Resgatei a boa memória, a boa companhia. Eu me deito e é como se estivesse dando a mão a ele. O Aderbal fez toda a diferença em minha vida. O famoso amor maduro, um privilégio”, continuou Marieta, que recebe o carinho da família e dos amigos. “Quero me reabastecer. Faço isso com a família. Também viajei para onde íamos. Não queria essa coisa de ficar me lamentando. Fui aos mesmos restaurantes, visitei exposições, assisti a peças e óperas. Quis virar essa chave. Gosto de pensar nele com prazer e muito amor”, emendou.

Agora, a eterna Dona Nenê de A Grande Família não se imagina vivendo um novo amor. “Estou completamente viúva. Não consigo imaginar outra pessoa na minha vida e nem quero isso. Sigo satisfeita comigo e com todas essas lembranças”, declarou a veterana.

FASES DO LUTO

A psicóloga explica que o luto passa por algumas fases. “A da negação, quando a gente perde a pessoa e não aceita, não quer aceitar a partir da raiva, falta de fé, uma sensação de ser injustiçada, de não acreditar, talvez, mais em Deus, barganha quando a gente tenta de qualquer forma ter de volta aquilo que a gente teve, pede, implora, a gente quer sentir, pelo menos um pouco, daquilo que a gente sentiu ao lado da pessoa”, fala.

“A da depressão, quando a gente perde o gosto mesmo pelas coisas, a vida passa a ficar sem cor; e da aceitação, que é a fase final, que é quando a gente consegue colocar aquela dor, com todas aquelas boas lembranças, num lugarzinho que não chega a ser confortável, mas que não nos desconforta todos os dias”, continua Letícia.

Em seguida, ela analisa o caso da atriz. “E pelo que a Marieta falou, ele (o marido) foi um grande parceiro, uma pessoa que passou a vida com ela, não foi só um marido, e ela tem inúmeras lembranças com ele. A gente tem o hábito de querer substituir, e ela diz que está aceitando muito bem o processo de ser viúva”, destaca.

“Eu acho que quando a gente tapa o buraco, a gente substitui, a gente deixa de viver a dor – e não é que a gente tenha que viver a dor, mas a gente não elabora efetivamente o que a gente precisa elaborar. E pelo que ela relatou, ela está fazendo as pazes com ela mesma. Ela está usando esse buraco, esse espaço do luto para ela se reconectar com ela e fazendo assim o processo de aceitação desse luto”, finaliza a especialista.

