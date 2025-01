Psicóloga detalha autismo de Thiago Nigro: ‘É característica não conseguir ter empatia’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica diagnóstico de autismo do empresário Thiago Nigro, revelado por Maíra Cardi

Ao falar sobre a perda de seu primeiro filho com Thiago Nigro (34) e após a repercussão negativa de um vídeo do feto, compartilhado por ele, nas redes sociais, Maíra Cardi (41) explicou que o empresário foi diagnosticado com um leve grau de autismo. Segundo a coach de emagrecimento e influenciadora digital, o transtorno influencia a forma como ele lida com os sentimentos e as situações de maneira diferente do que é convencional para a maioria das pessoas. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira detalha o distúrbio.

De acordo com Maíra, a maneira como Thiago sente e expressa a dor, os sentimentos, é diferente. "A forma como eles (pessoas no espectro autista) lidam com o mundo, expõem as dores e agem com praticidade pode parecer assustadora para quem não entende, mas é uma condição, não uma escolha”, disse.

A psicóloga Letícia explica: “O autismo é um transtorno onde a pessoa – é uma condição hereditária, então já nasce – tem algumas dificuldades, algumas limitações, principalmente no campo das relações interpessoais. E uma das possibilidades, caso o Thiago Negro seja uma pessoa do espectro autista, é que ele tenha postado a imagem do feto, mas não se sensibilizou com as pessoas que assistiriam aquilo. E é uma característica bem marcante das pessoas do espectro autista: não conseguir ter empatia, não conseguir se colocar no lugar do outro”.

“Não que eles sejam indiferentes emocionalmente, de forma alguma. Eles são bem sensíveis, mas eles não conseguem imaginar como o outro vai se sentir. O que explicaria aí, ele ter dividido a dor dele com os seguidores, mas não ter conseguido se colocar no lugar e imaginar qual reação que eles teriam diante da imagem”, completa a especialista.

PEDIDO DE DESCULPAS

Maíra Cardi também revelou que só soube da postagem de Thiago Nigro depois de receber mensagens e perceber que o nome dele estava viralizando na internet. Ela aproveitou para pedir mais empatia diante do momento delicado que estão enfrentando.

“Cada um lida com a dor de forma diferente, muitas vezes de maneiras que parecem incomuns. Algumas pessoas dissociam, e acho que o Thiago dissociou. Foi um grande trauma para nós dois. Apesar de ele talvez não perceber o impacto, eu percebo. Mais uma vez, obrigada a todos e peço respeito ao nosso luto. Pedimos desculpas por qualquer mal-entendido”, concluiu Maíra.

