Thiago Nigro desabafa após Maíra Cardi perder o bebê: ‘Choro, desespero’

Thiago Nigro reflete sobre o aborto espontâneo que a esposa, Maíra Cardi, sofreu enquanto esperava o primeiro filho deles

O influenciador digital Thiago Nigro emocionou ao escrever um texto sobre a dor de perder um filho. Ele e a esposa, Maíra Cardi, sofreram uma perda gestacional. O bebê que eles esperavam parou de evoluir e aconteceu um aborto espontâneo. Com a triste notícia, ele refletiu sobre sua fé neste momento de provação.

“Quando eu e Maira casamos, antes mesmo de nos encostar, eu perguntei: Você topa ter mais 2 filhos comigo? Ela aceitou. Quase 2 anos depois, tive um dos dias mais felizes da minha vida. Ela veio até mim, e me presenteou: ‘Amor, estamos grávidos’. Foi tanto para mim, que eu fiquei sem reação. Eu só pensava em como Deus foi bondoso comigo. Me agraciou com tantas coisas, e agora, com uma família ainda maior. Eu pensava que seria menino. Sonhava em colocar ele para jogar tênis, levar para brincar, ser meu parceirinho”, disse ele.

E completou: “Foram tantas noites que eu me deitava perto da barriga da Maira e conversava com ele. Tantos os planos que fazíamos, e tantas eram as orações e bençãos que aconteciam. Lembro a primeira vez que ouvi seus batimentos. O médico me perguntou: ‘Está preparado?. E eu comecei a ouvi-lo. Meus olhos encheram de lágrimas. Era uma vida. Que coisa impressionante. O ser humano é incrível. Os sonhos são poderosos. Há alguns anos atrás, a minha prioridade era clara: primeiro, o trabalho; depois, a família; e, em terceiro, a saúde. A vida me mostrou que eu a estava vivendo de cabeça pra baixo. Entendi então que Deus estava no controle de tudo e deveria ser minha prioridade se eu a quisesse viver de verdade - e quisesse construir uma família de princípios”.

“Logo depois, viria minha família. Então o trabalho e logo depois a saúde, que me sustentaria durante a longevidade. Meu filho representava a materialização disso tudo. De tudo que eu imaginava, idealizava e sonhava. Infelizmente, há alguns dias, fomos no pronto-socorro e, lá, a médica de plantão nos deu uma má notícia - ela não sabia como a entregar, gaguejava: ‘O coração não está mais batendo’. Dali, um processo de dor e reflexão começou. Choro, desespero, ansiedade. Por que isso aconteceu?”, questiona.

Por fim, ele refletiu: “Hoje, colocando a cabeça no lugar, vejo que tive muitas reflexões. A todos vocês que me mandaram mensagem, meu muito obrigado. E como pensamento final: passamos por muitos testes em nossa vida, mas não podemos parar. Na verdade, podemos. Mas não devemos. Deus apareceu para mim há quase 6 anos. E hoje é um teste de fé. Não tenho todas as respostas, mas sei que o que aconteceu teve um sentido. Eu nunca vou saber o futuro, mas Deus sabe como seria. E eu confio nele. Ele sabe de todas as coisas. Mantenho a minha fé, junto de meus aprendizados que levarei para a vida. Obrigado por sua breve passagem por aqui, filho”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Leia também: Maíra Cardi dá presente exclusivo para o marido, Thiago Nigro