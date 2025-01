Caso Fernanda Paes Leme: Especialista explica como funciona a mente da mulher no pós-parto

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta o caso de Fernanda Paes Leme, que se sentiu insegura com o corpo após dar à luz

Fernanda Paes Leme (41) - destaque na séria Amor da Minha Vida, do Disney+ - compartilhou recentemente, nas redes sociais, suas inseguranças com o corpo após o nascimento da filha, a pequena Pilar, de oito meses, fruto do relacionamento com empresário Victor Sampaio (31). A atriz tem passado por um momento de adaptação às mudanças físicas e emocionais da maternidade. Ela expressou os desafios de aceitar as transformações no corpo e a pressão de se recuperar rapidamente. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como funciona a mente da mulher no pós-parto.

Segundo Fernanda, embora esteja vivendo uma fase de alegria com a chegada da herdeira, enfrenta sentimentos de insegurança em relação à sua aparência. "Nunca pensei que diria isso, mas estou me sentindo insegura com meu corpo. É um processo lento de aceitação", comentou a atriz, acrescentando a importância de ser honesta sobre essas emoções, especialmente para outras mães que podem estar passando por experiências semelhantes.

A artista falou também sobre a pressão social para que as mulheres voltem à forma física rapidamente após o parto. Ela criticou a expectativa irrealista que muitas vezes é imposta às mães e enfatizou a necessidade de mais empatia e compreensão. "Acho que é importante lembrar que cada corpo tem seu tempo e sua história. Não precisamos nos cobrar tanto", refletiu ela, incentivando outras mulheres a serem mais gentis consigo mesmas.

Fernanda ainda confessou estar trabalhando para retomar sua confiança e bem-estar, mas sem pressa, e destacou que tem focado em pequenos passos diários, como alimentação equilibrada e exercícios leves, mas sempre respeitando seus limites. "Estou tentando me reconectar com meu corpo e entender que ele me deu o maior presente da minha vida", afirmou.

Para a psicóloga Letícia de Oliveira, além da mudança hormonal, de rotina e de identidade, a mulher passa por mudanças físicas, estéticas. Com isso, considera o pós-gestação, a maternidade, um divisor de águas. “Com relação à identidade, à identificação da pessoa com ela, porque tudo que ela conhecia dela mesma, ela deixa de conhecer. Então, o corpo se torna outro corpo, a rotina se torna outra rotina, os gostos se tornam outros, as prioridades mudam”, destaca.

“Então, demora algum tempo para aquela mãe, aquela mulher conseguir se olhar novamente no espelho, conseguir se identificar com as coisas, coisas que, talvez, eram prioridades antes do filho nascer, e que deixam de ser. E isso também acontece com relação ao corpo. A gente vive numa cultura extremamente machista, extremamente ligada à aparência. E a gente tem modelos de pessoas que acabam de ter filho e retomam rapidamente à forma física - e algumas até têm como prioridade isso. E a maior parte das mulheres, quando se depara com o corpo pós-parto, se frustra, se culpa, se responsabiliza, fica deprimida, não cabe mais nas roupas, não se identifica, muitas vezes, com armário”, continua a especialista.

Segundo ela, ocorre, então, um processo de validação dessas emoções, dessa insegurança e insatisfação. “Porque quando a gente acolhe essas emoções, a gente se estrutura para poder mudar e para poder dar os próximos passos. Então, achei bem bacana ela conseguir aceitar as emoções, não misturar que isso não tem relação com a satisfação da maternidade, mas com uma perda de identidade, e conseguir influenciar positivamente outras mulheres que passam por essa situação e não conseguem ter o mínimo conhecimento ou suporte”, finaliza.

Leia também:Especialista detalha síndrome de Allan Souza e Thiaguinho: 'Resultante de trabalho desgastante'