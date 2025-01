Procedimento a ser feito por Luiza Possi nas cordas vocais exige silêncio absoluto; entenda

A cantora Luiza Possi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para contar que vai realizar um procedimento nas cordas vocais

A cantora Luiza Possi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para falar sobre a sua saúde. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, a artista compartilhou que vai passar por um procedimento nas cordas vocais e, por isso, vai precisar ficar em silêncio absoluto durante sua recuperação.

“Hoje a noite vou fazer um procedimento nas cordas vocais, eu vou ter que ficar cinco dias em silêncio absoluto, então não vou poder passar aqui com tanta frequência. A gente tem alguns vídeos gravados que vão ao ar, mas para os stories e a minha presença aqui ativamente a gente vai esperar esses 5 dias”, explicou a apresentadora do Mestres da Air Fryer na Band.

“Vai correr tudo bem, eu tenho certeza! Estou aqui em oração, vai dar tudo certo, é por um bem maior, é pra minha voz pra ficar melhor ainda do que já está e está tudo bem está tudo certo, mas eu preferi avisar pra vocês não acharem que eu sumi”, completou ela. Na parte dos comentários, os internautas desejaram boas energias.

Luiza Possi faz aparição rara com a família em viagem ao Ceará

Recentemente, Luiza Possi compartilhou uma série de registros com a família durante uma viagem ao Ceará em seu perfil no Instagram. De férias, a artista compartilhou imagens com marido, o diretor de televisão Cris Gomes, os dois filhos, Lucca, de 5 anos, e Matteo, de 2, e o enteado, Miguel.

"Demos start nas férias… não poderíamos estar em melhor lugar. Verão, família e muita diversão. O cenário perfeito para começar esse o ano de 2025!", escreveu na legenda da publicação. Confira a publicação feita por Luiza em seu perfil no Instagram.

