A cantora Luiza Possi, de 40 anos, publica uma série de registros de suas férias em viagem ao Ceará nesta segunda-feira, 6

A cantora Luiza Possi, de 40 anos, aproveitou esta segunda-feira, 6, para publicar uma série de registros com a família durante uma viagem ao Ceará em seu perfil no Instagram. De férias, a artista compartilhou imagens com marido, o diretor de televisão Cris Gomes, os dois filhos, Lucca, de 5 anos, e Matteo, de 2, e o enteado, Miguel.

"Demos start nas férias… não poderíamos estar em melhor lugar. Verão, família e muita diversão. O cenário perfeito para começar esse o ano de 2025!", escreveu na legenda da publicação.

A filha da cantora Zizi Possi, de 68 anos, curtiu o início das férias em um parque aquático. O look escolhido pela artista foi um biquíni fio-dental na cor branca e uma saída de praia preta e transparente. De acessórios, Luiza optou por um chapéu de palha.

Na seção de comentários da publicação, os seguidores registraram: "Lindos! Boas férias, Lu", comentou uma pessoa. "Que família linda! Sou muito sua fã, você é uma mulher incrível", declarou outra. "Feliz Ano Novo pra você e sua família, linda", acrescentou mais uma.

Recentemente, Luiza fez uma reflexão sobre a sua idade. "Então, o aniversário de 40 anos... o peito cai, a perna fica com mais celulite, a pele fica diferente”, divertiu-se. “Mas é sério, estou sentindo a diferença no meu corpo e, ao mesmo tempo, sentindo uma maturidade emocional para lidar com o trabalho, abrindo novas redes de negócios. Porque, com 25, quando a pele era bem firminha, eu não tinha isso. Então, eu não troco meus 40 por duas de 20 não", declarou.

Luiza Possi presta homenagem no aniversário do marido

Em dezembro de 2024, Luiza Possi usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao esposo, Cris Gomes, que completou mais um ano de vida no dia 30. Na ocasião, a cantora escreveu em uma publicação no Instagram:

"Hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas o verdadeiro presente que você é na minha vida. Você é o amor paciente, a força tranquila, a companhia que nunca falha. Sou grata por cada momento ao seu lado. Feliz aniversário, meu amor! Que possamos seguir juntos, em paz, com fé e com muito amor", escreveu. Confira!

