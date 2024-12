Luiza Possi presta bela homenagem no aniversário do marido: 'Minha vida'

Nas redes sociais, a cantora Luiza Possi prestou uma bela homenagem para seu marido, Cris Gomes, que completou mais um ano de vida

Luiza Possi usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu esposo, Cris Gomes, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 30.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo com vários momentos dos dois juntos e também deles ao lado dos filhos, Lucca, de cinco anos, e Matteo, de três, e se declarou para o amado.

"Hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas o verdadeiro presente que você é na minha vida. Você é o amor paciente, a força tranquila, a companhia que nunca falha. Sou grata por cada momento ao seu lado. Feliz aniversário, meu amor! Que possamos seguir juntos, em paz, com fé e com muito amor", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Em setembro, Luiza Possi e Cris Gomes completaram seis anos de casados. Na ocasião, ela recordou imagens do dia em que os dois oficializaram a união e celebrou a data especial. "Hoje eu e o Cris completamos bodas de açúcar. 6 anos do dia em que nos casamos aqui dentro da nossa casa numa cerimônia linda, onde minha mãe celebrou e toda a nossa família estava presente. Desse dia em diante eu posso dizer que me apaixono por ele cada dia mais [...]", disse a famosa.

Confira:

