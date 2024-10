Priscila Fantin se emociona ao revelar ‘milagre’ após conhecer o marido: ‘Me curei’

'Beijo da cura': Priscila Fantin se emociona ao compartilhar que voltou a andar e se curou da depressão no dia em que conheceu o marido, Bruno Loves

Recentemente, Priscila Fantin se emocionou ao revelar que vivenciou um “milagre” ao conhecer seu marido, Bruno Loves. Em entrevista ao canal "Parece terapia", de Pâmela Magalhães, a atriz compartilhou que além de ter superado a depressão, também voltou a andar no dia em que conheceu o empresário e recebeu o ‘beijo da cura’.

Durante o bate-papo com a psicóloga, Priscila lembrou das inúmeras dificuldades que enfrentou em sua vida pessoal. No ar na reprise de ‘Alma Gêmea’, a atriz revelou que teve depressão e crise de pânico, no auge de sua carreira. Na época, a famosa tinha dificuldades para viver a vida ‘sem roteiros’ e se envolveu em um relacionamento abusivo.

"Eu não tinha mais vida, mais motivo. Eu não entendia para quê que eu estava viva. Eu acordava e falava: "o que eu faço?". Isso foi sempre entre uma personagem e outra, que eram períodos muito curtos, eu ficava sem saber o que fazer porque não tinha um roteiro para seguir”, Priscila contou que se sentia estagnada quando não estava atuando.

“Eu dizia: ‘como é que liga a vida sem roteiro, sem personagens, sem ninguém falando como tinha que ser? Foi aí que tive a minha primeira crise de pânico. Fiquei com o corpo inteiro formigando. Não conseguia respirar", Priscila lembrou que além de lidar com as crises e com a depressão, se envolveu em um namoro abusivo e teve problemas de saúde física.

"Depois de descobrir a depressão e tratar a depressão, eu fui vivendo, e num entorno mais nocivo ainda, de um relacionamento abusivo, e aí eu cheguei num limite, em vários limites. Depois de eu conseguir me desvincilhar desse relacionamento, foi bem difícil, eu levei cinco anos para isso, eu tive uma crise no ciático”, disse a famosa, que chegou a ficar sem andar.

“Eu sentia uma dor no coração insuportável e fiquei sem andar, e minha perna esquerda parou, e nada funcionava, remédio, hospital, nada. Ali, eu meio que entendi que não tinha mais o que fazer”, Fantin relembrou a fase delicada e se emocionou ao revelar que tudo mudou depois que conheceu seu atual marido, Bruno, e recebeu o 'beijo da cura'.

“Mas eu me curei no dia que conheci o Bruno e na hora que a gente se beijou. Eu já tinha decidido ficar sozinha, queria me isolar. Aí uns amigos iam fotografar com o Bruno lá em casa. Ali, no primeiro olhar, ele enxergou em mim a pessoa que eu não conhecia. Ele me viu. E na hora que a gente deu um beijo, a minha dor passou”, ela declarou.

“E assim, com esse suporte, ele foi essa força", disse Priscila, que divide a vida com Bruno há sete anos e já subiu ao altar com o ator cinco vezes em cerimônias diferentes ao redor do mundo. Atualmente, eles são pais do pequeno Romeo, que é fruto de um antigo relacionamento da famosa, mas também considera o padrasto como uma figura paterna em sua vida.

Priscila Fantin faz desabafo nas redes sociais:

Em suas redes sociais, Priscila Fantin sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

