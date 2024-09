Preta Gil recebe alta hospitalar após concluir novo ciclo de quimioterapia

Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil contou que passará um período em casa após realizar novo ciclo de quimioterapia

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na manhã deste domingo, 8, para dividir com o público uma boa notícia. A artista, que precisou retomar o tratamento contra o câncer recentemente, contou que recebeu alta hospitalar após concluir um novo ciclo da quimioterapia.

Em seus stories no Instagram, Preta apareceu indo para casa ao lado de familiares e não escondeu a alegria ao comentar sobre seu retorno ao lar. "E agora eu vou ganhar um vale de duas semanas fora do hospital", declarou ela.

Na sequência, a filha de Gilberto Gil explicou que tentará visitar sua mãe e seus pets durante os dias em que ficará fora da unidade de saúde. "Vou tentar de tudo para ir ao Rio essa semana ver minha casa, minhas plantinhas. Estou louca para ir para a casa do Rio", finalizou.

Mais cedo, ainda no hospital, Preta Gil agradeceu os cuidados da enfermeira Viviane França, que a acompanhou durante maior parte do tempo neste ciclo de internação. "Dias difíceis, mas tranquilos também, com você me ajudando. Vou para casa", disse a famosa.

A cantora revelou publicamente que retomou o tratamento oncológico no dia 22 de agosto. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Eu tenho dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto", afirmou ela, na ocasião.

Vale lembrar que, neste domingo, 8, o 'Fantástico', da TV Globo, exibirá uma entrevista exclusiva de Preta Gil. Ao longo da conversa com Maju Coutinho, ela falou um pouco sobre seu quadro de saúde e revelou que precisou passar por uma cirurgia de amputação do reto.

Bela Gil exalta força de Preta em tratamento contra o câncer

O programa 'Saia Justa' do GNT, exibido na quarta-feira, 4, emocionou os telespectadores ao iniciar a atração falando sobre a cantora Preta Gil, que retomou o tratamento contra o câncer. Com o tema 'fé', Bela Gil, irmã da artista, comentou sobre o momento delicado enfrentado pela família.

Ao longo da atração, Bela Gil, que também é uma das apresentadoras do programa, falou sobre a força da irmã perante a situação atual e acabou se emocionando ao recordar o momento em que Preta deu a notícia sobre a volta da doença; confira mais detalhes!