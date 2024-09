Após dar início a novo tratamento contra o câncer, Preta Gil revelou que precisou passar por uma cirurgia de amputação do reto; entenda

Em nova luta contra o câncer, a cantora Preta Gil estará no Fantástico do próximo domingo, 8, para dar detalhes sobre como está lidando com o diagnóstico de remissão, agora com quatro focos da doença espalhados pelo corpo. Durante entrevista conduzida por Maju Coutinho, a artista confessou que precisou amputar o reto em meio ao tratamento.

"Em seis meses, quatro tumores cresceram em mim", iniciou Preta na chamada divulgada pela Globo. "Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto. E eu não posso ter vergonha porque é a minha realidade" , continuou, emocionada.

Nas redes socias, internautas enviaram mensagens de apoio à cantora. "Não tenha vergonha nenhuma! Você é uma guerreira", escreveu uma. "Que mulher forte! A admiro demais! Saúde, preta!", desejou outra. "Já deu tudo certo!", declarou mais uma.

Preta Gil recebe surpresa emocionante da neta no hospital

A cantora Preta Gil foi surpreendida com a chegada da neta, Sol de Maria, de 8 anos, em seu quarto no hospital. Na última sexta-feira, 06, a famosa compartilhou o vídeo da surpresa que recebeu da herdeira de seu filho, Francisco Gil, com a modelo Laura Fernandez.

Internada para seu novo tratamento contra o câncer, a artista não esperava a aparição da pequena e ficou muito feliz ao vê-la entrando no local. Preta Gil então comentou como a neta a fez ter mais determinação em continuar na luta contra a doença.

"Hoje recebi essa surpresa linda, a visita da minha neta Sol de Maria! Ela é um dos motivos da minha força, ela faz eu me sentir mais viva! É gente, ela está crescendo e a Vovó Pretinha fica só babando cheia de orgulho! Obrigada meus filhos @laura e @franciscogil, fico feliz demais por ser cercada de amor! Amo vocês", disse ela ao postar o vídeo cheio de emoção. Confira!