Bela Gil emociona ao exaltar força de Preta Gil em tratamento contra o câncer

A apresentadora Bela Gil relatou sua reação ao receber a ligação inesperada da irmã, Preta Gil, falando sobre a volta do câncer

O programa 'Saia Justa' do GNT, exibido na quarta-feira, 4, emocionou os telespectadores ao iniciar a atração falando sobre a cantora Preta Gil, que retomou o tratamento contra o câncer. Com o tema 'fé', Bela Gil, irmã da artista, comentou sobre o momento delicado enfrentado pela família.

Ao longo da atração, Bela Gil, que também é uma das apresentadoras do programa, acabou se emocionando ao rever um vídeo especial onde Preta aparece ao lado do pai, Gilberto Gil. No registro, o cantor surge tocando violão.

"Esses momentos são muito especiais com o papai tocando assim, em casa. E a Preta é uma mulher muito forte de muita fé. Está sempre com a mamãe Oxum ao lado, Nossa Senhora, e eu não tenho dúvida de que ela usa deste amparo para atravessar este momento de turbulência, que é o câncer na vida de uma pessoa. Tem também uma equipe médica maravilhosa, família apoiando e esse amor todo que é fundamental", declarou Bela.

Em seguida, a apresentadora recordou o momento em que a irmã deu a notícia sobre a volta do câncer. "Preta estava me ligando de vídeo e eu estranhei. Atendi e ela me contou da reemissão, de todo o caso e eu desabei, chorei", relatou ela.

"Fiquei muito desamparada e chocada e ela com aquela força dizendo: 'Não, irmã, está tudo bem, vai ficar tudo bem!’. Ela neste momento está levantando a bola para gente. É impressionante, sabe? Eu sou muito apaixonada por esta mulher desde pequenininha", completou Bela Gil, exaltando a força de Preta.

Preta Gil desabafa sobre nova batalha contra o câncer

Na última terça-feira, 3, a cantora Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre sua nova batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro lugares diferentes, a artista compartilhou uma reflexão sobre o momento que vive e afirmou que vai se manter focada.

"Vencer pra mim, é não baixar a cabeça. É ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, com minha disciplina com a cura", diz o texto.