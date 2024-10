Preta Gil sofre com efeito colateral no tratamento contra o câncer e médico faz alerta

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica como funciona a Laserterapia no tratamento contra a mucosite, enfrentado por Preta Gil

Enfrentando o câncer mais uma vez, a cantora Preta Gil (50) segue em tratamento. Depois de remover um tumor na parte final do intestino, ela descobriu novos focos da doença nos linfonodos, peritônio e ureter. Com isso, a artista retomou a quimioterapia e iniciou um novo procedimento, em que usa um laser na boca. No dia 21 de outubro, por meio dos stories do Instagram, a filha de Gilberto Gil (82) apareceu durante uma sessão de Laserterapia e chamou bastante a atenção dos internautas.

Preta explicou o motivo do procedimento. "Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva para não surgir e, quando surge, também fazemos laser para sumir", disse ela, na ocasião.

A Laserterapia é um tratamento que utiliza um laser de baixa potência para promover a cicatrização, reduzir a inflamação e aliviar a dor. A luz do laser é absorvida pelo tecido e transformada em energia, o que estimula a regeneração celular e a reparação tecidual.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho deu mais detalhes sobre estre tratamento. “As mucosites acontecem porque a quimioterapia acaba destruindo inúmeras células de crescimento rápido, além dos tumores, como as células do sangue e o epitélio da mucosa. Essa destruição celular das mucosas podem causar feridas na cavidade oral, que são dolorosas e, às vezes, podem causar sangramento”, explica.

Para o especialista, o laser é um dos tratamentos que podem amenizar esses sintomas, auxiliando na cicatrização e na proliferação celular do epitélio das mucosas. “O laser é indicado apenas como tratamento para amenizar e evitar as mucosites”, informa Abissamra.

O oncologista atenta para um detalhe importante: “Os pacientes que não têm acesso ao Laserterapia, podem evitar as mucosites evitando os alimentos cítricos, mantendo uma boa higiene bucal e usando bicarbonato para tirar a acidez da mucosa oral”. Ainda de acordo com Abissamra, as mucosites incomodam bastante. “Podem trazer dor, causar sangramentos e dificultar na alimentação”, salienta.

Cantora Preta Gil faz tratamento com laser dentro da boca - Foto: Reprodução/Instagram

NOVO CICLO DE QUIMIOTERAPIA

Preta Gil compartilhou com os seguidores um breve relato sobre o novo ciclo de quimioterapia. Ela precisou retomar o tratamento contra o câncer em agosto deste ano.

Por meio dos stories no Instagram, no dia 15 de outubro, a artista contou como tem se sentido nos últimos dias, e mostrou que estava realizando uma aula de pilates. Preta explicou ainda que, devido às medicações, ela se sente bastante cansada.

"Hoje, consegui reagir depois de quatro dias de muita prostração, fadiga, cansaço, que é absolutamente normal. A gente faz a quimio e em média três dias depois que acaba a gente começa uma fadiga muito intensa. E a minha a cada ciclo fica mais intensa porque a quimioterapia é acumulativa, então a gente vai ficando muito baqueada", declarou ela, na ocasião.

