Guerreira! Preta Gil emocionou os internautas ao compartilhar um relato marcante sobre seu primeiro mês de 2025 e jornada de recuperação; veja

Neste sábado, 1, Preta Gil emocionou os seguidores ao compartilhar uma nova postagem em seu perfil no Instagram. Internada há quase um mês e meio para seguir o tratamento contra o câncer, a cantora relembrou sua jornada no primeiro mês de 2025, marcando também a intensa recuperação após uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores.

No álbum de fotos publicado, Preta reuniu momentos marcantes do último mês, incluindo registros ao lado de seus companheiros e vídeos que mostram sua recuperação, como ela caminhando pelo hospital. "Janeiro o mês do meu renascimento, foi um mês muito difícil, desafiador e bonito!!!! Não fiquei só um só minuto, o mês já começou com meu pai, Gilberto Gil, Flora Gil e Marina Morena dormindo comigo apertadinhos na cama e sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando pra cuidarem de mim aqui no hospital", iniciou ela na legenda da publicação.

"Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital mas tenho certeza que estou caminhando e evoluindo pra alta em breve. Que fevereiro seja um mês de muitas vitórias pra nós!", declarou a famosa.

Preta Gil ganha declaração especial da irmã, Bela Gil, após visita em hospital

A cantora Preta Gil, internauta há pouco mais de um mês após realizar uma cirurgia delicada para retirada de tumores, viveu um momento bastante especial na tarde de quinta-feira, 30. A artista, que está em recuperação no Hospital Israelita Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu a visita de amigos e familiares na unidade de saúde.

Por meio das redes sociais, Bela Gil, uma das irmãs de Preta, compartilhou uma foto ao lado da cantora e aproveitou para fazer uma declaração. Na imagem, as duas aparecem sorridentes junto com Nino, herdeiro da apresentadora com João Paulo Demasi.

"Como diz meu Ninoco: tia Pretinha, tu é fod*! Feliz em te ver bem, irmã. Receba todo o axé, palavras de carinho e votos de cura que escuto na rua pra vc. O Brasil te ama e não é pouco", escreveu Bela Gil na legenda da publicação. Veja a foto!

