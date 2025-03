Médico explica tratamento da doença que afetou o filho de Virginia Fonseca: 'Essencial'

O pequeno José Leonardo, filho da influenciadora digital Virginia Fonseca, recebeu alta médica após internação para tratar infecção respiratória

Filho de Virginia Fonseca (25) e do cantor Zé Felipe (26), o pequeno José Leonardo, de 5 meses, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 05. O caçula da influenciadora digital estava internado após o diagnóstico de bronquiolite . Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato, explica sobre este quadro e o tratamento da condição que afetou o neném da artista.

José Leonardo estava internado desde sábado, 1, no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro e recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira, 05. A notícia foi compartilhada por Virginia Fonseca, que fez um relato sobre os dias que passou no hospital após o pequeno receber o diagnóstico de bronquiolite.

Segundo o Dr. Miguel, endocrinologista pediátrico, essa é uma infecção comum em bebês, a bronquiolite é causada por vírus que afetam os bronquíolos, pequenas estruturas do pulmão responsáveis pela distribuição do ar.

"O principal responsável pela doença é o vírus sincicial respiratório, mas outros vírus também podem causar o problema", explica ele. O médico ainda alerta para os sintomas da doença que acometeu o José Leonardo.

Os primeiros sinais da bronquiolite costumam ser semelhantes aos de um resfriado, incluindo febre, tosse e secreção nasal. No entanto, entre o terceiro e o quinto dia, o quadro pode piorar, levando a dificuldade para respirar e se alimentar. "Se o bebê começar a apresentar sinais de cansaço, respiração acelerada ou dificuldade para mamar, é essencial procurar um pediatra", alerta o Dr. Miguel.

QUAL O TRATAMENTO?

Embora a maioria das crianças se recupere sem complicações, alguns pacientes podem desenvolver hiperreatividade brônquica, apresentando episódios frequentes de chiado no peito. Por isso, o especialista reforça que é essencial o acompanhamento com um pediatra. O Dr. Miguel ainda aponta que o tratamento para a bronquiolite depende da gravidade do caso.

"Nos casos leves, utilizamos medidas de suporte, como controle da febre, lavagem nasal e inalação com soro fisiológico. Já em casos mais graves, pode ser necessária a internação para oferta de oxigênio e outros cuidados médicos. O acompanhamento pediátrico é essencial para garantir a recuperação adequada e evitar possíveis complicações", finaliza o Dr. Miguel ao analisar o caso do filho da influenciadora Virginia Fonseca.

