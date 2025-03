Juliette e o noivo ficam doentes e ela revela diagnóstico: 'Estamos só existindo'

Depois de curtir o Carnaval em blocos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a ex-BBB Juliette Freire falou sobre sua saúde

Depois de curtir o Carnaval em blocos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Nesta quinta-feira, 6, a cantora contou que ela o noivo, o atleta Kaique Cerveny, ficaram doentes juntos.

"Estou sumida porque já estou em casa, mas tanto eu quanto Kaique a gente voltou com uma virose. Enjoo, dor de barriga, calafrio, estamos aqui só existindo. Já tomei banho duas vezes, não consegui sair da cama ainda", relatou a ex-BBB.

A cantora Lauana Prado agitou uma multidão nas ruas da zona sul de São Paulo no sábado de carnaval. Ela apresentou o Bloco CarnaLau com seus hits da carreira e também recebeu a visita da cantora e ex-BBB Juliette Freire. Juntas, elas se destacaram no circuito com looks deslumbrantes. Veja as fotos!

Como Juliette foi pedida em casamento?

Vale lembrar que Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny em 2023. Em novembro de 2024, o aniversário de Juliette Freire foi comemorado antecipadamente com um jantar especial entre amigos e familiares em sua casa. Mas, a celebração não ficou apenas nisso, a ex-BBB oficializou seu noivado com Kaique Cerveny durante o evento.

Kaique surpreendeu a todos os convidados. "Eu e Ju já tivemos esse momento particular nosso, mas eu queria... Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a bênção dos amigos, da família, porque isso é um momento muito especial para nós. Dona Fátima, eu queria pedir, mais uma vez, a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa em casamento", disse o atleta durante o pedido oficial para a família e amigos.

