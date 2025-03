Papa Francisco grava mensagem na quaresma e agradece aos fiéis pelas orações

Internado há 20 dias com pneumonia, Papa Francisco envia uma mensagem especial aos fiéis que têm feito correntes de oração pela sua recuperação

O Papa Francisco, de 88 anos, gravou uma mensagem especial aos fiéis que têm feito correntes de oração pela sua recuperação . Por meio de uma mensagem de aúdio divulgada nesta quinta-feira, 6, pela Cúria do Vaticano, o pontífice comenta, com a voz frágil, todos os movimentos pela sua melhora.

Esta é a primeira vez que se ouve o Papa desde sua internação, em 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, na Itália, com uma pneumonia nos dois pulmões. Desde então, a saúde dele tem oscilado. A Sua Santidade chegou a usar um fluxo de oxigênio puro e tem feito fisioterapia respiratória.

"Agradeço do fundo do coração as orações que vocês fazem pela minha saúde na Praça. Eu as acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Papa Francisco | Catequese | Novo Ardor (@opapodopapa)

Papa Francisco manda recado aos brasileiros

Nesta quarta-feira, 5, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros e ofereceu a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que acontece em novembro no Belém, no Pará.

O texto foi enviado para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e foi recebido em meio à Campanha da Fraternidade, que é realizada anualmente pela instituição no período da Quaresma, que começa nesta quarta-feira, 5.

"Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim", dizia o texto.

Leia também: Papa Francisco já concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Perfil