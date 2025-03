Médico aponta principais sintomas de infecção que atingiu Mavie: 'Cadeia de transmissão'

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica mais sobre a virose, infecção que atingiu Mavie no começo do ano

No início do ano, Bruna Biancardi(30) revelou que Mavie(1) passou por uma virose. As duas estavam na Arábia Saudita passando o ano novo ao lado de Neymar(33) e amigos, quando parte do grupo passou mal, inclusive a pequena e Davi Lucca(12), primogênito do jogador de futebol. A infecção costuma ser frequente nesta época do ano e tem alguns sintomas específicos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica que a infecção que atingiu Mavie costuma causar dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos e até mesmo febres . "Conhecidas também como 'viroses', a maior parte dos casos são causados por vírus."

Além dos principais sintomas, o médico diz que presença de muco e sangue nas fezes podem acontecer. "Em alguns casos também podemos perceber a presença de muco e sangue nas fezes e isso pode levar a criança a um quadro de desidratação, pois além da perda de liquido através das fezes, há possibilidade de dificuldade na ingestão de água, já que os vômitos podem estar presentes."

O especialista explica que a principal forma de contaminação é através da ingestão do agente. "Pode ir até a boca por meio de objetos ou mãos não higienizadas, água e alimentos contaminados", explica. Liberato diz que isso pode acontecer com crianças em viagens.

"Muitas vezes, em viagens, podemos estar em locais com estrutura de saneamento básico um pouco mais precárias, e também consumimos mais produtos na rua, além de, geralmente, termos contato com um número maior de pessoas. Uma vez que uma pessoa está com esse quadro infeccioso, ela acaba eliminando o agente, que pode ser vírus, protozoários e até bactérias, nas fezes, o que aumenta a cadeia de transmissão em surtos."

