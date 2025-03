O ator Leandro Hassum fala sobre viver o apresentador Silvio Santos no filme Silvio Santos Vem Aí, cinebiografia que estreia em agosto nos cinemas

O ator Leandro Hassum, de 51 anos, irá viver o apresentador Silvio Santos (1930-2024) no filme Silvio Santos Vem Aí, cinebiografia que estreia em agosto nos cinemas . O longa irá acompanhar a trajetória do comunicador brasileiro por meio de seus programas dominicais. Em entrevista ao Danilo Gentili, no The Noite desta quinta-feira, 6, o artista falou sobre a semelhança de sua aparência com a do eterno 'Homem do Baú':

“Sei que muita gente pensa: ‘O que o Hassum tem a ver com o Silvio Santos?’. Nem eu sabia que parecia com ele! Mas quando assistirem, vão ver que esse é o primeiro filme sobre ele e que promete emocionar”, confessou.

Hassum ainda destacou o viés escolhido para abordar a história de Silvio. "O recorte que considero importante é que escolhemos um domingo para contar sua trajetória, focando no período em que ele foi candidato à presidência e quase venceu. A história de sua vida é narrada por meio de seus programas, mostrando como o domingo era costurado por Silvio", detalhou.

Sobre o desafio de interpretar Silvio, o ator afirma que fez apenas uma exigência. “Não queria imitar, porque ninguém consegue reproduzir o domínio que ele tinha. Trabalhei um pouco a voz, mas preferi captar seu jeito e trazer para perto de mim", diz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Avô coruja

Hassum, que está em cartaz no longa Uma Adovogada Brilhante, falou sobre equilibrar a sua carreira no Brasil com a do exterior, nos Estados Unidos. Na ocasião, o ator ainda comentou sobre ser avô - sua filha, Pietra, é mãe de Aurora, de quatro meses.

“Sou apaixonado pela minha filha e minha família. Acho que realmente nasci para ser avô! Tenho um orgulho tremendo de estar cercado por grandes mulheres. Sou o homem que sou graças à minha esposa, e o pai e avô que me tornei graças à minha filha, que me dá orgulho todos os dias”, afirma ele, que é casado com Karina Hassum.

Leia também: Leandro Hassum se derrete ao comemorar 5 meses da neta: 'Presente lindo'