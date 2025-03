Ex-BBB Thelma comenta sobre recuperação da mãe após diagnóstico de câncer raro

A ex-BBB e médica Thelma Assis falou sobre a recuperação da mãe, dona Yara, que foi diagnosticada com um raro câncer de timo no ano passado

A ex-BBB e médica Thelma Assisfalou sobre a recuperação da mãe, dona Yara, que foi diagnosticada com um raro câncer de timo, glândula localizada à frente do coração, no ano passado. Em entrevista à 'Quem', ela relembrou que que desfilou em 2024 preocupada com a cirurgia da matriarca, marcada para poucos dias depois.

"No check-up anual, ela foi ver se tinha algum problema e achou esse tumor no meio do peito, do tamanho de um limão. Ano passado, eu passei o Carnaval com o coração apertado, porque eu sabia que ela faria uma cirurgia", recordou. E contou sobre a recuperação de Yara. "No sábado (1), ela me acompanhou no desfile da Mocidade. Ela se recuperou muito bem, mas foi um momento difícil e delicado".

O diagnóstico

Recentemente, Thelma reforçou a importância de realizar exames de rotina. De acordo com a profissional de saúde, foi exatamente dessa forma que dona Yara soube da doença, em janeiro do ano passado. "O caso da minha mãe foi um verdadeiro livramento. Porque se ela demorasse mais um pouquinho para a diagnosticar, talvez fosse tarde demais", disse Thelma Assis em entrevista.

Ao longo do bate-papo, a médica falou novamente sobre a importância de passar por avaliações de rotina. "A medicina preventiva é algo que tem que fazer parte do hábito de vida das pessoas. Você tem que colocar na sua agenda, nos seus objetivos... Dá uma olhada com cuidado na sua saúde", aconselhou ela.

Em junho do ano passado, a médica contou que sua mãe, dona Yara, descobriu um tumor raro perto do coração após realizar exames de rotina em janeiro. Com isso, ela precisou passar por uma cirurgia e, felizmente, foi tudo bem. "Ela conseguiu tirar o tumor. Havia uma chance de ele ser benigno, mas não, a gente descobriu que era maligno. Ou seja, ele precisava ser retirado o quanto antes”, relatou. Cconfira mais detalhes!

Leia também: Thelma Assis opina sobre participação de famosas nas escolas de samba: ‘Cabe todo mundo’