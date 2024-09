Preta Gil recebe cuidados de suposto affair em leito de hospital: “Te amo”

Em meio a uma nova fase na luta contra o câncer, Preta Gil agradece o apoio de suposto affair e recebe cuidados dele no hospital

Na madrugada desta terça-feira, 17, Preta Gil usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha. Em meio a uma nova fase em sua luta contra o câncer e aos rumores sobre um possível affair com o artista, ela compartilhou um vídeo mostrando o cantor cuidando dela e agradeceu o apoio.

Através dos stories no Instagram, Preta Gil começou as homenagens publicando uma foto ao lado de Danrlei Orrico no Cristo Redentor. Na legenda, ela expressou seu carinho pelo artista: “Hoje é aniversário dele, O Kannalha!!! Que esse seu ano novo seja de muitas realizações, amor e saúde. Te amo”, ela se declarou publicamente.

Na sequência, Preta publicou um vídeo em que aparece recebendo comida na boca enquanto está acamada, em meio ao tratamento contra a doença: "Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!", escreveu a famosa, que deu início aos rumores de um romance no Carnaval.

Para quem não acompanhou, Preta recentemente foi vista ao lado do músico em diferentes eventos, como festivais e até em camarotes na folia. Inclusive, eles não esconderam a aproximação e compartilharam diversos registros juntos nas redes sociais. Isso chamou a atenção e levantou os rumores de um possível romance.

Apesar de não revelar se está vivendo um relacionamento, Preta afirmou que está apaixonada em recente entrevista ao ‘Fantástico’, na Globo: “Está batendo, está batendo muito forte, graças a Deus. Eu estou amando uma pessoa. Estou muito bem. Muito bem, estou muito feliz”, disse sem dar mais detalhes sobre o suposto affair.

Preta Gil recebeu conselho do pai após diagnóstico:

Durante o 'Conversa com Bial', Preta Gil revelou que recebeu um conselho marcante de seu pai, Gilberto Gil, enquanto estava hospitalizada. "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", declarou o cantor.

Em entrevista ao site 'GQ Brasil', Gilberto Gil falou um pouco sobre o diálogo que teve com a filha. Adepto de filosofias orientais e africanas, o veterano acredita que 'tudo o que começa tem um fim': "Falei: 'Minha filha, essas situações não permitem uma tranquilidade absoluta, mas valha-se de tudo que puder do ponto de vista físico, psíquico e espiritual”, iniciou.