Preta Gil celebra primeiro mergulho no mar após cirurgia: 'Feliz'

Em suas redes sociais, Preta Gil fez questão de registrar o seu primeiro mergulho no mar após passar por uma longa cirurgia e muitos dias de internação

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora passou por uma longa cirurgia para retirada de tumores e ficou internada bastante tempo.

Após ter alta hospitalar, a artista vem se recuperando pouco a pouco, e já foi liberada para dar um mergulho no mar. Preta fez questão de mostrar o vídeo do momento especial. Com um maiô branco, a famosa deixou os curativos e a bolsa de colostomia à mostra.

"Tive a autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Tem uma cicatriz muito grande no bumbum e os pontos abriram. Estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia. Ficava sonhando no hospital com esse píer especificamente. Então, chegou o dia de agradecer e dar um mergulho", disse ela.

Na legenda da publicação, Preta ressaltou sua felicidade com o momento. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar e hoje finalmente aconteceu! Estou feliz", escreveu ela.

Próximos passos do tratamento

O músico Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, revelou os próximos passos na recuperação da mãe e também atualizou o estado de saúde da artista. Isso porque a famosa ficou quase dois meses internada em um hospital após passar por uma cirurgia para a retirada de tumores. Inclusive, após a alta hospitalar, ela recebeu liberação médica para curtir o Carnaval 2025 em Salvador.

“Ela está bem. Agora está nesse momento de recuperação após a cirurgia, se preparando para a próxima etapa do tratamento. Mas estaremos juntos, enfrentando tudo lado a lado”, contou Francisco à Quem.

E prossegiu: "Por enquanto, ela vai ficar um tempo lá. As coisas mudam, mas ela deve permanecer em Salvador por mais uns 10 dias, pelo menos. Está com o pai, com a família, e muito feliz por isso”, revelou o músico de 30 anos.

