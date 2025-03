Preta Gil recebe alta após uma semana de internação

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar após ficar uma semana internada para tratar de uma infecção urinária. Saiba mais!

Boa notícia! Nesta sexta-feira, 14, Preta Gil recebeu alta hospitalar após ficar por uma semana internada no hospital Aliança Star em Salvador, na Bahia.

A cantora foi internada no último sábado, 8, para tratar uma infecção urinária. A informação foi confirmada para a Quem nesta tarde.

Além disso, de acordo com o site Alô Alô Bahia, a artista passará mais alguns dias na cidade. Ela está hospedada no apartamento do pai Gilberto Gil.

Médico explica diagnóstico de Preta Gil

A cantora Preta Gil foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Salvador, na Bahia, no último sábado, 8. Diagnosticada com quadro de infecção urinária, ela precisou de monitoramento e cuidados médicos.

O quadro da artista era estável, de acordo com nota do hospital divulgada na segunda-feira, 10. CARAS Brasil conversou com o Dr. Octavio Campos, médico urologista dos principais hospitais de São Paulo, para entender a infecção que atingiu a voz de Sinais de Fogo.

"O paciente pode precisar de internação quando a infecção evolui para pielonefrite aguda, apresentando sintomas como febre alta, dores nas costas, calafrios e vômitos. Casos graves, com risco de insuficiência renal ou sepse, exigem cuidados hospitalares", explicou.

De acordo com o especialista, pacientes com o diagnóstico como o de Preta podem ter complicações se o tratamento não for iniciado de forma rápida. Por isso, é importante ficar atento aos sinais do corpo e procurar ajuda médica sempre que desconfiar de algo.

"A infecção urinária pode se tornar grave quando as bactérias alcançam os rins, causando pielonefrite. Esse quadro pode evoluir para complicações como insuficiência renal, abscessos ou até infecção generalizada (sepse)", afirmou.

O tratamento da infecção urinária varia conforme a gravidade, mas geralmente é necessário o uso de antibióticos. "Em casos simples, o uso de antibióticos prescritos pelo médico é suficiente. No entanto, se a infecção atingir os rins, pode ser necessário o uso de antibióticos intravenosos e, em situações mais graves, internação para acompanhamento médico", finalizou o urologista.

Leia também: Médico explica internação em diagnósticos como o de Preta Gil