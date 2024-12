Presidente Lula: Médico revela detalhes da saúde dele após cirurgia

Médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atualiza qual é o quadro de saúde do político após cirurgia contra hemorragia intracraniana

Na manhã desta terça-feira, 10, o médico Dr. Roberto Kalil Filho atualizou os brasileiros sobre o quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O político foi internado na noite de segunda-feira, 9, em São Paulo, para passar por uma cirurgia de craniotomia após descobrir uma hemorragia intracraniana.

O presidente está bem e se recuperando conforme o esperado. "Nesse momento, ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. O tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, ele deve retornar à Brasília no começo da próxima semana. Tudo depende dessa evolução. Um dia a mais, um dia a menos, a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem”, disse o médico em um vídeo nas redes sociais do presidente.

Por que Lula foi operado?

O presidente Lula precisou ser operado na madrugada desta terça-feira, 10, em decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro. Na época, ele bateu a cabeça ao sofrer uma queda em casa e levou pontos. Porém, ele evoluiu para uma hemorragia intracraniana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Leia o boletim médico:

“Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite (09/12) no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrência. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", informaram.