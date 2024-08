Paula Burlamaqui passa por cirurgia e explica o motivo

A atriz Paula Burlamaqui precisou passar por uma cirurgia e mostrou um vídeo com imagens no hospital ao explicar o que aconteceu

A atriz Paula Burlamaqui anunciou que passou por uma cirurgia. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que precisou ser operada na região do quadril por causa de um desgaste em decorrência da artrose.

A estrela tentou se recuperar apenas com fisioterapia, mas a cirurgia se fez necessária. O procedimento já aconteceu e correu dentro do previsto.

"Tive um desgaste no meu quadril... Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas... Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar, coisa mais linda do planeta essa camisola. Pelo amor de Deus, né meu amor?", disse ela no vídeo.

Na legenda, ela declarou: "Encarando a vida como ela é, operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo! Agora é só recuperar bem! Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que recebi".

Paula Burlamaqui se declarou para o namorado

Dia de festa na casa de Paula Burlamaqui! A atriz compartilhou em suas redes sociais uma bela homenagem de aniversário ao namorado, o empresário Luís Paulo Montenegro, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 9.

Em celebração a data especial, a artista publicou uma foto ao lado do companheiro e deixou uma mensagem de amor ao aniversariante. Na imagem escolhida por Paula para comemorar o novo ciclo do amado, os dois aparecem sorridentes curtindo um dia ensolarado na piscina.

"Hoje é o dia desse homem extraordinário que chegou devagarinho e tomou conta do meu coração. Te amo", declarou Paula Burlamaqui na legenda da postagem.