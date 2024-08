Paula Burlamaqui se declara ao namorado em data especial: 'Extraordinário'

Que amor! Com uma foto especial, a atriz Paula Burlamaqui prestou uma bela homenagem de aniversário ao namorado; confira

Dia de festa na casa de Paula Burlamaqui! A atriz compartilhou em suas redes sociais uma bela homenagem de aniversário ao namorado, o empresário Luís Paulo Montenegro, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 9.

Em celebração a data especial, a artista publicou uma foto ao lado do companheiro e deixou uma mensagem de amor ao aniversariante. Na imagem escolhida por Paula para comemorar o novo ciclo do amado, os dois aparecem sorridentes curtindo um dia ensolarado na piscina.

"Hoje é o dia desse homem extraordinário que chegou devagarinho e tomou conta do meu coração. Te amo", declarou Paula Burlamaqui na legenda da postagem. Os seguidores da famosa aproveitaram o momento e também parabenizaram o empresário pela data comemorativa.

"Que amor! Parabéns, Luís", escreveu uma internauta nos comentários. "Queridos! Feliz de te ver tão bem", disse outra. "Parabéns, feliz ciclo para seu amado, amiga!", desejou uma terceira.

Paula Burlamaqui assumiu publicamente a relação com Luís Paulo Montenegro em abril deste ano. Na época, a artista publicou nas redes sociais as primeiras fotos oficiais do casal durante um passeio na Praia de Itacoatiara, no Rio de Janeiro.

Quem é o namorado de Paula Burlamaqui?

Discreto sobre sua vida pessoal, o empresário Luís Paulo Montenegro mantém sua conta nas redes sociais privada e com poucos seguidores. Apesar disso, seu passado não é um mistério, já que ele foi casado e teve dois herdeiros com Carolyna Aguiar, conhecida também como Anna Aguiar, protagonista de novelas dos anos 90.

A artista já participou de diversas produções de sucesso como 'Desejo', 'Fera Ferida' e 'Páginas da Vida'. Recentemente, Paula Burlamaqui se derreteu de amores ao publicar fotos especiais da enteada, Anna Clara, filha de Luís e Carolyna.

"Amores, Luís Paulo Montenegro, Anna Clara e Lola. Ô delícia", disse a atriz na legenda, que recebeu muitos elogios nos comentários. Vale lembrar que, apesar de ter assumido há pouco tempo a relação, o romance já existe há alguns meses.