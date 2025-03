Médico explica 'buraquinho' e dor no coração da filha de Maíra Cardi

Maíra Cardi revelou que a filha realizou exames após queixas de dores e descobriu um 'buraquinho' no coração da pequena; confira

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi (41) chocou ao revelar ao público uma questão envolvendo a saúde da filha caçula, Sophia Cardi, de 5 anos. A pequena, fruto de seu antigo casamento com o ator Arthur Aguiar (36), foi levada ao médico após se queixar de 'dores no coração'. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica sobre o assunto.

Por meio das redes sociais, Maíra contou que o profissional de saúde pediu uma bateria de exames, incluindo um eletrocardiograma, para verificar a situação. Depois de uma investigação, a influenciadora revelou que foi identificado um 'buraquinho' no coração da filha.

O Dr. Miguel Liberato, médico pediatra, explica que a queixa de dores no peito não é algo incomum em crianças e muitas vezes, ao contrário de quadros em adultos, se deve a questões bem menos complexas e graves.

"Toda queixa da criança deve ser considerada e avaliada, inclusive a de dor torácica [...] Na maior parte das vezes, a dor no peito se deve a questões bem menos complexas e graves, como alterações musculares ou esqueléticas, refluxo e outras causas gastrointestinais e até quadros pulmonares. Como existe chance, por menor que seja, de um quadro mais grave, essa dor deve ser investigada para afastar diagnósticos mais graves", explica.

O QUE É ESSE 'BURAQUINHO'?

Depois da bateria de exames, Maíra Cardi confessou que os exames apontaram um buraquinho no coração da filha caçula. Agora, os médicos devem investigar se Sophia precisará realizar alguma cirurgia na região.

"Ela identificou um buraco no coração dela, um buraquinho, aquele buraco geralmente fecha, o dela não fechou completamente. A gente vai analisar para entender o que é e se precisa fazer uma cirurgia para fechar. Enfim. Atualizo vocês". falou Maíra Cardi no Tik Tok.

O Dr. Miguel Liberato avalia que, às vezes, algumas crianças permanecem com um buraquinho que comunica as câmaras do coração, ele pode ser pequeno e, com o tempo, pode se fechar sozinho. Porém, reforça os cuidados em casos mais graves.

"Às vezes a criança permanece com um buraquinho que comunica as câmaras do coração, ao qual chamamos de forame. A presença desse orifício permite que o sangue passe por ele quando o coração bate e isso faz um barulho ao qual damos o nome de sopro. Esse buraquinho pode ser pequeno e não trazer nenhuma repercussão para criança. Inclusive, pode até se fechar sozinho. Quando são maiores, porém, podem gerar sintomas e geralmente precisam de tratamento", finaliza o Dr. Miguel Liberato ao analisar o caso da filha da influenciadora digital Maíra Cardi.

Leia mais em:Médica explica diagnóstico de Maíra Cardi após aborto espontâneo: 'Risco de complicações'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: