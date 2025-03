Filha de Maíra Cardi relata 'dores no coração' e médico avalia: 'Exame físico bem detalhado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato fala sobre dores no coração de crianças após relato da filha de Maíra Cardi; confira

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi (41) chocou ao revelar ao público uma questão envolvendo a saúde da filha caçula, Sophia Cardi, de 5 anos. A pequena, fruto de seu antigo casamento com o ator Arthur Aguiar (36), foi levada ao médico após se queixar de 'dores no coração'.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica sobre este quadro em crianças. Por meio das redes sociais, Maíra contou que um profissional de saúde pediu uma bateria de exames, incluindo um eletrocardiograma, para verificar a situação. "Hoje é dia de exame e a Sophia disse que está com dor no coração. Desde pequena que ela tem essa dor no coração", iniciou ela.

O Dr. Miguel Liberato, médico pediatra, explica que a queixa de dores no peito não é algo incomum em crianças e muitas vezes, ao contrário de quadros em adultos, se deve a questões bem menos complexas e graves. Porém, ele reforça que todo relato deve ser investigado.

"Devemos sempre colher uma história bem completa da dor e fazer um exame físico bem detalhado, procurando saber se houve alguma atividade física, pancada, sintomas respiratórios e gastrointestinais que possam estar relacionados a essa dor", avalia.

Maíra Cardi revelou que a filha passou por uma bateria de exames. O pediatra explica que é importante investigar para afastar causas mais graves. O Dr. Miguel também fala sobre a relação dos quadros de ansiedade com dores na região do peito.

"É importante entender também sobre fatores desencadeantes e sempre ouvir a criança, pois, principalmente para as maiores e os adolescentes, a dor torácica pode ter uma relação íntima com quadros de ansiedade. Sempre devemos afastar causas graves, como as cardíacas e alguns quadros pulmonares", finaliza o Dr. Miguel Liberato ao analisar o caso da filha da influenciadora digital Maíra Cardi.

