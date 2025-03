Pablo Sanábio fala da luta contra o câncer: 'Difícil ver meu corpo mudando'

Em vídeo, o ator Pablo Sanábio fala sobre as mudanças em seu corpo durante o tratamento de câncer no cérebro e o impacto na autoestima

Na tarde desta sexta-feira, 7, o ator Pablo Sanábio, de 42 anos, intérprete do empresário Onofre na novela Garota do Momento, da TV Globo, apareceu em suas redes sociais para falar sobre o tratamento de câncer no cérebro e as mudanças que têm notado em seu corpo. No ano passado, o ator foi diagnosticado com a doença e precisou passar por cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

"Queria dividir com vocês um pouco como foi a questão da autoestima durante o meu processo de tratamento do câncer. Para mim foi muito difícil ver meu corpo mudando, ver o meu cabelo caindo, eu me olhando no espelho e, muitas vezes, não me reconhecendo. Então foi um momento bem desafiador para mim" , afirmou.

"E aí, conversando com uma amiga, eu percebi que a maior autoestima não está na imagem refletida, mas sim na consciência de que estamos no processo de cura, né? Não há amor próprio maior do que lutar pela própria vida. A mudança no corpo é também uma marca da nossa força. Porque, no fim, a grandeza não está no que perdemos pelo caminho, mas no que ganhamos ao seguir em frente, né?”, comentou.

O ator mandou uma mensagem de esperança para todas as pessoas que estão tratando a doença. "Então, se você está vivendo isso, lembre-se que cada transformação no seu corpo conta a história da sua resistência. O espelho pode não mostrar quem você era antes, mas mostra uma pessoa agora muito mais forte e corajosa. E é isso. Confia no seu processo, abraça a sua jornada, como também abraço a minha todos os dias. E a gente nunca pode esquecer que a gente é maior que qualquer mudança externa, então toda energia de cura para todos nós e já deu certo".

Confira o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pablo Sanábio (@pablo_sanabio)

Leia também:Pablo Sanábio revela que entrou em pânico ao descobrir tumor cerebral