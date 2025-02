Pablo Sanábio revela que entrou em pânico ao descobrir tumor cerebral

O ator Pablo Sanábio adiou sua estreia na novela Garota do Momento após ser diagnosticado com tumor cerebral e enfrentar momento de preocupação

Pablo Sanábio precisou adiar sua entrada na novela Garota do Momento após descobrir um tumor cerebral. Em entrevista ao programa Encontro, da Globo, o ator compartilhou como foi a transição de seu personagem de Orlando para Onofre e falou sobre o medo em relação ao câncer.

O ator compartilhou como aconteceu e a sensação: "Eu estava um dia lendo uma conversa no WhatsApp e, de repente, eu não conseguia mais entender o que estava escrito ali. Pensei: 'será que é uma ansiedade?', e durou uma meia hora essa sensação. Passou isso, voltei a ler normal".

"O Marcelo, meu marido, falou: 'Pablo, você está cansado, sobe para descansar'. Eu subi para o quarto e, em dois minutos, o Marcelo ouve um barulho. Ele chega no quarto, eu estou tendo uma convulsão, dessas intensas. O Marcelo fala que foi um momento muito louco para ele, ele achou que eu tivesse morrido ali", diz Pablo.

Quando recebeu o diagnóstico, Pablo ficou sem reação. "Para mim foi um choque naquele momento. Eu pensei: 'vou fazer a cirurgia e vida que segue'. Mas deu esse diagnóstico, e eu tive que fazer radio e quimioterapia, como prevenção", comentou o artista.

"Foi importante olhar para o diagnóstico e ver que não é uma sentença de morte. É muito importante a gente ver que o câncer, hoje em dia, tem muitas possibilidades de solução, a Medicina está muito avançada", refletiu e mostrou otimismo em relação ao tratamento.

"Quando eu tive o diagnóstico, eu falei: 'é isso, vamos enfrentar, vamos para a frente'. Eu tenho muita vida para viver. Tenho uma filha de sete anos, Manuela, que é o amor da minha vida. Tenho meu marido, Marcelo, que é o amor da minha vida também. Eu tenho muita vida para vibrar, sabe?", com muita esperança, Pablo foca no processo do tratamento e de viver com a família.

