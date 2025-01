Pablo Sanábio retira tumor no cérebro e faz tratamento: 'Convulsões'

O ator Pablo Sanábio volta ao trabalho na TV após passar por cirurgia e tratamento contra o tumor no cérebro. Ele contou como descobriu a doença

O ator Pablo Sanábio está de volta ao trabalho após passar por desafio com sua saúde. O artista foi diagnosticado com tumor no cérebro e passou por cirurgia e tratamento. Agora, ele está no elenco da novela Garota do Momento, da Globo. Ao anunciar o novo projeto, o astro contou como descobriu a doença.

Sanábio removeu um tumor do cérebro após sofrer convulsões. Ele fez sessões de quimioterapia e radioterapia. Agora, ele faz apenas a quimioterapia oral. "Eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não conseguia entender o que estava escrito. Passou, e achei que fosse uma crise de ansiedade. No dia seguinte, fui ao mercado e não sabia por que tinha ido até lá. Cheguei em casa e não sabia onde era a escola da minha filha, nem como pedir um carro de aplicativo. Meu marido falou para eu ir ao quarto e descansar. Poucos minutos depois, comecei a ter convulsões. Aí fui para o hospital e descobri que tinha uma lesão cerebral, mas eles não conseguiam identificar o que era", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, ele falou sobre o tumor avançado que retirou. "Toda a lesão foi retirada e, depois de 15 dias, a biópsia indicou que era um tumor entre grau 3 e grau 4. Como prevenção, fiz sessões de quimioterapia e radioterapia. A médica me disse: “Pablo, você teve câncer. Não tem mais. Estamos fazendo um tratamento preventivo”. Eu acho que esse caso mostra como é importante incluir a ressonância magnética de cabeça nos exames de check-up", afimou.

Agora, o ator está bem e não possui mais câncer. "Isso que aconteceu comigo me fez enxergar a vida por uma outra ótica. Todos os dias eu agradeço pela família e pelos amigos que eu tenho. Fiz um combinado com a vida: vou viver muito. Tenho muito o que fazer aqui. Continuo fazendo uma quimioterapia mais leve, de forma oral, mas é algo bem mais tranquilo", afirmou.

Marido de Pablo Sanábio mostrou foto do ator após a cirurgia

O ator Pablo Sanábio apareceu com o visual diferente em uma nova foto com seu marido, Marcelo Luiz Nascimento. O artista surgiu com parte do cabelo raspado e com uma cicatriz na cabeça.

