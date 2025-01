Otávio Mesquita revela que passou por cirurgia cardíaca: 'Podia ter um ataque'

O apresentador Otávio Mesquita usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para revelar que passou por uma cirurgia cardíaca

O apresentadorOtávio Mesquita usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para desabafar sobre sua saúde. Em um vídeo publicado no Instagram, ele revelou que passou por uma cirurgia cardíaca após um médico, durante um almoço entre amigos, aconselhá-lo a realizar um exame nas coronárias.

"Quero demais agradecer a todos vocês, fiquei um tempinho fora aqui do meu Insta porque passei por um probleminha. (...) Algumas pessoas já estão me ligando para saber e queria só explicar para vocês", explicou. "Primeiro tive um problema no meu coração, não sabia... Aliás, estava com duas pessoas que amo conversando num encontro informal, e o médico que estava lá perto perguntou: 'como está seu coração, Mesquita?' E disse para ele: está bem", iniciou.

"Como está seu último exame? [perguntou o médico] E falei: não fiz exame. Como não? Tem que fazer um exame do coração [respondeu o médico]. Aí fiz e descobri que uma das minhas coronárias estava 95% tapada. Imagina isso, gente! Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação, estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram", continuou.

Otávio ainda fez um alerta aos internautas. "Depois, um dia, vou fazer uma matéria sobre isso. É importante que você, que nunca fez esse exame, tente fazer. Pense nisso. Você tem que cuidar do seu coração, que é o que nos dá alegria, emoção, enfim, descontração, e por aí vai. Então, gente, estou superbem, estou legal, estou numa boa, não perdi meu bom humor, não perdi minha emoção com Deus e repito: cuidem-se, tá bom? Desculpe ficar uma semana longe, mas hoje voltei ao trabalho e já estou superfeliz. Esse coração aqui é meu e de vocês. Beijos! Bora", finalizou.

