Otávio Mesquita revela ano difícil após assalto e fala de 2025: 'Muito especial'

Otávio Mesquita (65) passou por uma situação difícil no final deste ano. O apresentador do SBT foi assaltado à mão armada ao deixar uma farmácia no bairro do Morumbi, em São Paulo. Bem e recuperado do susto, ele vai passar a virada do ano ao lado da família da esposa Ana Ruas, com quem está junto há três anos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador revela planos para 2025 e analisa o ano que termina nesta terça-feira, 31, como um ciclo difícil. Ele, no entanto, vê boas energias para o novo que se inicia e está animado para mostrar novidades no campo profissional.

"Eu vou passar o Ano-Novo no apartamento do irmão dela e vou ficar aqui em Angra dos Reis até o dia 2 de janeiro. Depois, devo viajar pois estou de férias da TV. Este ano foi difícil para todas as pessoas, a maioria optando por viajar aqui no Brasil", conta.

O apresentador do Operação Mesquita deseja boas realizações para o novo ano que se iniciará dentro de algumas horas. Em conversa por telefone, ele se mostra animado com a carreira do filho Pietro Mesquita (15), campeão da Fórmula Delta e vice-campeão da Copa Zanoello.

"Ele começou como piloto com 12/13 anos de kart, cheguei a cancelar uma corrida dele por medo, sou pai, sabe como é [a preocupação] mas aí ele voltou a correr ano passado, depois entrou na categoria Fórmula Delta. Ele é um ótimo piloto, muito especial, estou cuidando dele e vou continuar em 2025", conta o pai, orgulhoso com as conquistas do herdeiro.

