Otávio Mesquita rebate deboche de ex-piloto sobre assalto: ‘Segurança’

Em entrevista à CARAS Brasil, Otávio Mesquita fala sobre segurança em São Paulo e comenta deboche sobre assalto sofrido por ele

Otávio Mesquita teve seu relato sobre um assalto sofrido por ele na última sexta-feira, 27, no bairro do Morumbi, em São Paulo, ironizado pelo ex-piloto da Fórmula 1 Nelson Piquet Jr. O automobilista usou de uma temática política para debochar da situação difícil enfrentada pelo apresentador do SBT.

"Agradecer o grande trabalho do Lula, né?", escreveu ele em uma rede social em que o comunicador afirmou ter sido abordado por um homem armado após deixar uma farmácia. O criminoso levou um relógio de valor significativo.

Em entrevista à CARAS Brasil por telefone, o apresentador lamentou a fala de Piquet e chamou a atenção para a criminalidade que ocorre em São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 11.45 milhões de habitantes, de acordo com o Censo de 2022.

"Acho que isso é uma questão de segurança... São Paulo tem milhões de pessoas, é governada por um governador. Não dá pra você ter 100% de segurança. Isso é um fato simples. A polícia está [para proteger], mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser rápido. Então, eu não vou usar mais óculos, não vou usar mais relógios", conta.

Mesquita já foi assaltado quatro vezes em São Paulo, situações que não chegaram ao conhecimento público. No assalto mais recente neste final de semana, o famoso conta que não chegou a registrar um boletim de ocorrência, uma vez que é uma figura pública e teme por sua segurança.

"Ele me reconheceu, falou: 'Oh Mesquita, passa o relógio'. Vi que ele estava armado, não reagi, mas pedi calma e entreguei. Foi comprar umas coisinhas na farmácia, acho que ele me seguiu e estava esperando eu deixar a fármacia", relata.

Otávio não pretende mais usar objetos de valor, como óculos e relógios, por temer ser alvo de um novo assalto. Apesar do susto, ele passa bem e está ao lado da família para passar as festas de Novo-Novo em Angra dos Reis (RJ).

