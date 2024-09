O que Paula Burlamarqui tem? Entenda o que é osteoartrite de quadril

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica o que é a osteoartrite de quadril, uma das principais causas de incapacidade no mundo

A atriz Paula Burlamaqui (57) revelou, por meio das redes sociais, que se submeteu a uma cirurgia no quadril, após ser diagnosticada com uma artrose em estágio avançado no local. Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou aos seguidores o passo a passo do procedimento, realizado no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings detalha o problema.

"Tive um desgaste no quadril, fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve. Mas agora é aquele momento, com aquela camisola linda que a gente coloca para operar", falou Paula, na ocasião. “Encarando a vida como ela é, operando o meu quadril direito, que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo! Agora é só recuperar bem! Obrigada por todas as mensagens de carinho e amor que recebi!”, agradeceu.

Segundo Jennings, a osteoartrite de quadril é uma das principais causas de incapacidade no mundo, sendo que pode atingir até 25% das pessoas que vivem até os 85 anos. “A prevalência mundial varia de 1 até 10% da população, ou seja, uma doença bem frequente”, explica. “É uma doença que afeta pessoas acima dos 50 anos de idade, podendo também ocorrer precocemente em jovens atletas”, completa.

O especialista explica que é mais comum ser unilateral (somente de um lado do quadril). “E as mulheres são ligeiramente mais afetadas que os homens. Em geral, a incidência da enfermidade tem aumentado nas últimas décadas no mundo todo”, diz.

A osteoartrite de quadril não tem uma única causa, destaca o reumatologista, mas vários fatores de risco são bem conhecidos como: alterações da anatomia do quadril (da cabeça do fêmur); idade, sendo as idades mais avançadas com maior risco; obesidade, pela sobrecarga e pelos fatores inflamatórios; ocupacional, nas profissões com alto impacto nos membros inferiores; traumas e lesões pregressas no quadril.

“O sintoma inicial é dor mecânica na região da virilha, ou seja, dor que piora ao movimento e melhora com o repouso. Com a progressão da doença, a dor vai ficando mais prolongada, sendo presente até no repouso. Também, a mobilidade do quadril começa a diminuir e a pessoa tem dificuldade de atividade do dia a dia, como sentar, calçar sapatos e fazer higiene pessoa”, informa Jennings.

O diagnóstico é feito pela história que a pessoa conta, pontua o reumatologista, além de exame clínico das articulações e exame complementar (inicialmente o RX simples de bacia). “Nos estágios iniciais, a osteoartrite de quadril é tratada com medicações para a dor (os anti-inflamatórios são os mais utilizados) e fundamentalmente com medidas não medicamentos, como perda de peso e exercícios físicos adequados”, salienta o especialista.

“Pode-se lançar mão de infiltrações dentro da articulação de orticosteroides e ácido hialurônico, que conferem a melhora dos sintomas permitindo a pessoa realizar a reabilitação. Nos casos avançados, a cirurgia com a colocação de prótese de quadril é a mais indicada. A cirurgia de prótese de quadril (artroplastia de quadril) é uma intervenção realizada com segurança e altos níveis de sucesso, desde que bem indicada”, finaliza.