Paula Burlamaqui atualiza estado de saúde após cirurgia e mostra curativo

A atriz Paula Burlamaqui deu detalhes de seu estado de saúde após uma cirurgia na região do quadril por causa de um desgaste em decorrência da artrose

A atriz Paula Burlamaqui usou seu perfil nas redes sociais para dar detalhes de seu estado de saúde após uma cirurgia na região do quadril por causa de um desgaste em decorrência da artrose. Nesta terça-feira, 13, ela compartilhou um vídeo no Instagram e avisou que se recupera bem.

"A cirurgia foi ótima. Estou me sentindo muito bem. Queria agradecer ao doutor Marcos Bernardo Cury e toda sua equipe", disse ela na legenda da publicação. No vídeo, ela afirma: "Quero agradecer as mensagens, muito obrigado. Tô super bem, a operação foi ótima, amanhã devo ter alta".

Burlamaqui avisou que a recuperação está dentro do esperado. "Ficou só um curativo chato, vai ficar uma cicatriz. Não teve jeito. Teve que colocar uma prótese porque estava com muita dor. Já estou andando de muleta pelo hospital, tá tudo bem", declarou.

Paula Burlamaqui explica o motivo de cirurgia

Na última segunda-feira, 12, a atriz compartilhou com o público que precisou realizar o procedimento. Ela disse tentou se recuperar apenas com fisioterapia, mas a intervenção cirúrgica foi necessária.

"Tive um desgaste no meu quadril... Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas... Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar, coisa mais linda do planeta essa camisola. Pelo amor de Deus, né meu amor?", disse ela no vídeo.

Na legenda, ela disse: "Encarando a vida como ela é, operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo! Agora é só recuperar bem! Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que recebi".

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras. "Boa recuperação, Paulinha", disse uma. "Já deu certo, muito amor pra você nessa recuperação", escreveu outro.