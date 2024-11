O que é atonia uterina? Entenda motivo de internação de Viih Tube na UTI após parto de Ravi

Após Viih Tube esclarecer complicações após parto de Ravi, entenda o que é atonia uterina: motivo de internação da influenciadora na UTI

No dia 11 de novembro, a influenciadora Viih Tube deu à luz seu segundo filho, Ravi, em um parto que precisou ser realizado por cesárea de emergência devido a complicações. Após o nascimento, a ex-BBB foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para realizar uma transfusão de sangue.

Nas redes sociais, Viih explicou que o procedimento de emergência não teve relação com a cesárea anterior, quando sua filha Lua, de 1 ano, nasceu. Ela revelou que sofreu atonia uterina, condição grave que pode causar hemorragia com risco de vida. Entenda o diagnóstico:

O que é atonia uterina?

Segundo informações da Cleveland Clinic, a atonia uterina é uma complicação grave que ocorre quando o útero não consegue se contrair adequadamente durante ou após o parto. Essa falha na contração pode resultar em uma perda significativa de sangue, colocando a vida da paciente em risco.

O útero desempenha um papel crucial tanto na gestação quanto no pós-parto. Durante a gravidez, ele abriga o bebê, fornecendo sangue, oxigênio e nutrientes através da placenta. Após o parto, o órgão deve se contrair para expelir a placenta e comprimir os vasos sanguíneos que a conectavam ao útero, prevenindo hemorragias. No caso da atonia uterina, essas contrações não ocorrem de forma eficaz, permitindo que os vasos permaneçam abertos e provoquem hemorragias. Essa condição pode surgir tanto em partos normais quanto em cesáreas e também durante abortos espontâneos.

Alguns fatores podem aumentar o risco de atonia uterina, como gestações múltiplas (gêmeos ou trigêmeos), macrossomia fetal (bebê maior que o habitual), idade materna acima de 35 anos, excesso de líquido amniótico (polidrâmnio), obesidade e a presença de miomas uterinos.

Os sintomas geralmente estão associados à perda de sangue e incluem pressão arterial baixa, aceleração dos batimentos cardíacos, tontura, desmaios, palidez, dor nas costas e, em casos graves, perda de consciência.

Como identificar e tratar?

A atonia uterina é detectada por meio de um exame físico realizado pelo profissional de saúde, que avalia o estado do útero após o parto. Em casos de atonia, o útero permanece grande, mole e sem força, diferentemente do que ocorre normalmente, quando ele se contrai e endurece rapidamente após o nascimento do bebê.

Essa condição é considerada uma emergência médica e exige intervenção imediata para conter o sangramento e estabilizar a paciente. Transfusões de sangue, como a realizada por Viih Tube, podem ser necessárias para repor os fluidos perdidos. Além disso, medicamentos específicos podem ser administrados para estimular as contrações uterinas.

Se os métodos iniciais não forem suficientes para controlar a hemorragia, podem ser necessários procedimentos cirúrgicos. Entre eles estão a curetagem uterina, a ligadura ou embolização da artéria uterina e, em casos mais graves, a histerectomia, que consiste na remoção do útero, conforme explica a Cleveland Clinic.

